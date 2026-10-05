В школах Сургута меняют меню после родительских мониторингов

В сургутских школах предлагают сократить количество полуфабрикатов в меню. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала председатель сургутского отделения Союза женщин России Татьяна Бычкова.

«В перспективе мы планируем предложить дополнить меню продукцией в индивидуальной упаковке (сыр, масло, джемы) и уменьшить количество полуфабрикатов», − сообщила она в интервью.

По ее словам, родительская рабочая группа продолжает следить за тем, какие блюда дети едят охотно, а какие почти не трогают. Часть меню после таких мониторингов уже изменилась: в меню появились азу, голубцы, бефстроганов, омлеты и запеканки. Также добавили больше гарниров, салатов, выпечки, свежих овощей и фруктов.

Пока речь идет именно о предложении родительской группы, а не о принятом решении. Конкретные сроки возможных изменений Бычкова не называла.

А между тем, с 1 октября родители сургутских школьников уже могут выбирать для ребенка один из двух вариантов питания.