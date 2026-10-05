Форум КПД-2026 пройдет в Тюмени 9-10 октября: программа стала масштабнее

Программа Международного форума креативных предпринимателей КПД-2026 в Тюмени выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и включит 80 событий. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на программного директора форума Ксению Осипову. Мероприятие пройдет 9-10 октября в технопарке и креативном кластере «809».

Участников ждут лекции, питч-сессии, мастер-классы и бизнес-игры. По запросам предпринимателей организаторы добавили новые тематические блоки.

«Впервые появился блок по креативному туризму – это запрос от индустрий, будет большая секция. Блок "Кадры" - также запрос от предпринимателей. Спикеры будут из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов», — уточнила Осипова.

На форум ожидают гостей из более чем 20 регионов. На 14 площадках выступят 50 спикеров, большинство из которых — действующие предприниматели. Также в программе участвуют представители власти и институтов развития. Предприниматели из Уфы проведут бизнес-игру.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что к работе форума присоединятся и тюменские эксперты федерального уровня в сфере маркетинга и продаж.

«При этом одновременно креативные предприниматели смогут обсудить и другие направления. Будем говорить про кадры, искусственный интеллект, образование, маркетинг. Так или иначе, все это работает на продажи. Помимо большой деловой программы участников ждет культурная программа, будет работать зона ЭКСПО в технопарке, где практически все 16 направлений креативных индустрий представят продукцию, услуги», — уточнил Краев.

Подробное расписание размещено на официальном сайте форума КПД-2026.

Ранее siapress.ru сообщал, что креативный кластер «809» в Тюмени объединил более 30 резидентов.