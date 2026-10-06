На трассах Югры к зиме подготовили 55 пунктов обогрева для водителей

В Югре к холодам подготовили 55 пунктов обогрева общей вместимостью более 1300 человек. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на окружное управление МЧС. Помощь предназначена для водителей и пассажиров, которые не смогут продолжить поездку из-за мороза, непогоды или затора.

В округе предусмотрены 39 стационарных, 11 мобильных и пять подвижных пунктов. Стационарные работают на базе заправок, придорожных кафе и гостиниц. Мобильные можно развернуть в нужном месте с помощью палаток и пневмокаркасных модулей. Подвижные размещают в специально оборудованных автомобилях и автобусах повышенной проходимости.

В пунктах можно согреться и получить помощь. Для автомобилистов и пассажиров предусмотрены вода, бензин, детское питание и теплая одежда. При необходимости к работе подключатся спасатели и медики.

Запасов должно хватить как минимум на трое суток автономной работы — на случай длительного затора. Если мобильная связь пропадет, сотрудники будут использовать радиостанции.

Особое внимание спасатели уделяют четырем участкам, где заторы возникают чаще всего:

12-й километр дороги Нижневартовск — Радужный;

187-й километр трассы Сургут — Нижневартовск;

700-й километр дороги Нефтеюганск — Мамонтово;

участок с 44-го по 45-й километр трассы Сургут — Нефтеюганск.

Адрес ближайшего стационарного пункта обогрева можно найти на сайте администрации своего муниципалитета. Год назад в Югре было 52 таких пункта. В экстренной ситуации на дороге следует звонить по номеру 112.

Напомним, 5 октября в Сургуте выпал первый снег. МЧС предупреждало о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, а также гололедных явлениях местами в Югре.