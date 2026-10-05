​Корпоративные команды Югры соревнуются за звание абсолютного чемпиона

Команды ключевых организаций Нижневартовска и Югры в минувшие выходные сразились в чемпионате по футзалу. Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в 12-й раз и стали отборочными на суперфинал Кубка ВТБ, который состоится в Сургуте в ноябре. На паркет вышли авиаторы, сотрудники МЧС, МВД, «МеКаМинефть», СИБУР, «Россети Тюмень», «Славнефть – Мегионнефтегаз» и представители сферы образования Нижневартовска.

«Мы начали проводить эти соревнования в далеком 2015 году. Победителей мы встретим на суперфинале, где выявим сильнейшую корпоративную команду Югры», — отметил вице‑президент, управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Победу в Нижневартовске одержала команда «Славнефть – Мегионнефтегаз». На второе место вышли энергетики, а бронзу получили авиаторы. Следующие отборочные матчи состоятся 10 октября в Сургуте, а затем 24 октября в Нефтеюганске.