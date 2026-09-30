Замглавы Сургута сообщил, что СПОПАТ потеряет 50% нынешнего объема перевозок, но получит другие маршруты

Власти Сургута официально подтвердили, что победителем конкурса на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов стало ООО «Самара Авто Газ». Об этом СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы Сургута Сергей Агафонов.

Кроме «Самара Авто Газ», в торгах участвовали муниципальное АО «СПОПАТ» и ООО «ИРБИС». Ранее называвшееся возможным участником ООО «Домтрансавто» заявку не подавало, что сама компания ранее также подтверждала СИА-ПРЕСС.

Новый перевозчик получит маршруты № 13, 18, 28, 28а, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99, которые сейчас обслуживает СПОПАТ. По информации администрации, на эти направления приходится около 50,8% общего объема перевозок муниципального предприятия.

В мэрии заявили, что потеря этих маршрутов не должна привести к сокращению работы СПОПАТа. Предприятие стало победителем конкурсов по другим лотам и получило другие городские маршруты.

«Результаты конкурса не потребуют никаких изменений в структуре работы АО «СПОПАТ». Брендированные автобусы предприятия выйдут на иные маршруты, по которым АО «СПОПАТ» стал победителем в соответствии с итогами конкурсов по другим лотам. Доля общего объема перевозок по указанным лотам примерно та же, что и в составе конкурса…», − сообщил Сергей Агафонов.

Поэтому дополнительная финансовая помощь муниципальному перевозчику пока не требуется. Как уточнил замглавы города, СПОПАТ обеспечен маршрутами и объемом работ, а за финансовой поддержкой к администрации предприятие в настоящее время не обращалось.

Власти Сургута также подчеркнули, что передавать «Самара Авто Газ» муниципальные автобусы, производственные помещения или другое городское имущество для исполнения контракта не планируют.