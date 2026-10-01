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​Удобство и привилегии: как оформить пенсию через Сбер

Сбер упростил оформление пенсии для старшего поколения

​Удобство и привилегии: как оформить пенсию через Сбер
Фото: Сбер. Иллюстрация сгенерирована в ГигаЧат

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Сбер уделяет особое внимание поддержке старшего поколения, постоянно совершенствуя финансовые инструменты для пенсионеров. О том, как современные технологии упрощают получение выплат и какие привилегии дает карта банка, рассказал Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка.

Оформление пенсии без визита в Социальный фонд

Оформить выход на пенсию и перевести выплаты в банк можно полностью дистанционно – через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» или веб-версию сервиса. Для этого необходимо в поиске личного кабинета ввести запрос «Пенсия» или «Оформление пенсии» и отправить сформированное заявление. Также подготовить документы помогут сотрудники в любом офисе банка. Для начала процедуры потребуется только паспорт и СНИЛС.

Финансовые привилегии

Перевод пенсии в банк открывает доступ к комплексному пакету поддержки. Клиентам становятся доступны вклады с повышенной доходностью, в частности накопительный счет «Пенсионный старт», где проценты начисляются на ежедневный остаток средств. Кроме того, банк предлагает специальные условия по кредитным продуктам. Повседневные траты становятся выгоднее за счет повышенного кешбэка бонусами, которые можно накапливать за покупки в аптеках, продуктовых магазинах и на заправках. Банк также начисляет 3,5% годовых на остаток по карте, обеспечивает полностью бесплатное обслуживание и отсутствие комиссий за оплату услуг ЖКХ и переводы.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы понимаем, что для старшего поколения важна не только финансовая выгода, но и душевное спокойствие. Поэтому наша главная задача – создать экосистему, где пенсионеры чувствуют себя уверенно и защищенно. Современные цифровые сервисы Сбера берут на себя рутину, позволяя нашим клиентам тратить время на общение с близкими и любимые увлечения, а не на очереди и заполнение бумаг».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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