На ремонт газопровода в Сургуте готовы потратить почти 10 млн рублей

В Сургуте планируют восстановить подземный газопровод на улице Ивана Захарова. Власти ищут подрядчика на выполнение работ ‒ начальная стоимость контракта составляет около 9,6 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Ремонт затронет газопровод диаметром 219 мм на участках от улицы 30 лет Победы до Университетской и от Университетской до Пролетарского проспекта. Подрядчику предстоит восстановить сам газопровод и его изоляцию. Согласно техзаданию, завершить работы необходимо до 15 декабря 2026 года.

Повлияет ли ремонт на движение транспорта по улице Ивана Захарова и соседним улицам, пока неизвестно. Перед началом работ подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения и согласовать ее с заказчиком и Госавтоинспекцией. Однако в документации не указано, потребуются ли перекрытия или ограничения движения.

Редакция СИА-ПРЕСС направит запрос в администрацию Сургута, чтобы уточнить, как именно будут организованы работы, затронут ли они проезжую часть и следует ли автомобилистам ожидать ограничений движения.