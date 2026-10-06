В Пыть-Яхе полиция обнаружила троих нелегальных мигрантов в здании старой мечети

В Пыть-Яхе полицейские обнаружили троих иностранцев, незаконно находящихся в России, в пустующем здании старой мечети на улице Вторая Подгорная. Как сообщает УМВД Югры, мужчины прятались там и работали в местной пекарне.

По данным ведомства, иностранцы не встали на миграционный учет и не оформили трудовые патенты. После истечения срока законного пребывания в стране они попали в реестр контролируемых лиц МВД России. Полицейские привлекли их к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

В отделе полиции выяснилось, что один из задержанных является подозреваемым по делу о краже на родине. По информации УМВД, он покинул страну, пытаясь избежать наказания, и был объявлен в розыск. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его экстрадиции.

Также сотрудники полиции установили 53-летнего жителя Пыть-Яха, который, по версии следствия, незаконно принял иностранцев на работу в пекарню и предоставил им помещение для проживания. В отношении него возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по части 1 статьи 322.1 УК РФ.

Двоих иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан окружного УМВД. Там они будут ожидать выдворения из России.

Ранее siapress.ru сообщал, что за восемь месяцев 2026 года из Югры выдворили почти две тысячи иностранцев. По данным окружного УМВД, число выдворенных выросло с 331 до 1 982 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полиция провела 6 358 проверок в жилом секторе и местах работы мигрантов — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.