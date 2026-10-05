МЧС предупредило об опасной погоде в Югре 5-6 октября: прогноз для Сургута

В Югре 5-6 октября местами ожидается опасное погодное явление — сильное гололедно-изморозевое отложение. Об этом предупредило окружное управление МЧС. Жителей призвали соблюдать осторожность, при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

В Сургуте начало недели будет холодным и сырым. По актуальному прогнозу «Яндекс Погоды», 5 октября продолжится дождь со снегом при температуре от нуля до +1 градуса. Северо-западный ветер днем и вечером составит около 1-2 метров в секунду, с порывами до 5-6 метров в секунду. По ощущениям температура будет достигать −3 градусов.

Во вторник, 6 октября, утром и днем дождь со снегом сохранится. Воздух прогреется до +2 градусов, вечером ожидается около +1 градуса и пасмурная погода. Ветер останется слабым, с порывами до 4 метров в секунду.

Напомним, утром 5 октября в Сургуте выпал первый снег.