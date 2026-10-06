Думу Югры вновь возглавит Борис Хохряков, а Александр Новьюхов вернется в Совет Федерации

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Александра Новьюхова на пост сенатора от Югры. Как сообщают «Новости Югры», решение приняли открытым голосованием на заседании в Ханты-Мансийске. Его уход в Совет Федерации остается последним шансом для кандидата от Сургута Рината Айсина получить мандат окружной думы при нынешнем распределении мест, однако передача ему депутатского кресла пока не определена.

На пост председателя думы восьмого созыва партийцы поддержали Бориса Хохрякова, который возглавляет парламент с 2011 года. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул значение профессионального опыта и знания региона при выборе спикера.

«Председатель Думы — это не просто руководитель законодательного органа. Это человек, который обеспечивает деятельность всего депутатского корпуса, выстраивает взаимодействие с исполнительной властью, общественными институтами. При определении кандидатуры важно учитывать профессиональный опыт, знание региона, понимание особенностей его развития, способность вести конструктивный диалог и организовывать совместную работу», — сказал губернатор.

Кандидатуру Натальи Западновой на пост руководителя фракции «Единая Россия» поддержали тайным голосованием. Она возглавляет депутатское объединение с 2016 года. Хохряков отметил, что ее работа выходит за рамки руководства фракцией: под ее эгидой в округе действуют проекты «Женское движение Единой России» и «Гражданский университет».

Все решения направят на согласование в президиум Генерального совета партии. Таким образом, речь пока идет о поддержке кандидатур, а не об окончательном назначении на должности.

Ранее siapress.ru сообщал, что мандат Владимира Болотова в думе Югры передали Татьяне Дегтяревой из Радужного. Владимир Болотов решил остаться депутатом Сургута и отказался от места в окружном парламенте, полученного после отказа Кухарука. В результате освободившееся кресло досталось Татьяне Дегтяревой.