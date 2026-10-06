Правительство Югры увеличит фонды оплаты труда на 4% и время предоставления социального такси

В Югре увеличат фонды оплаты труда государственных учреждений на 4% для сотрудников, чьи зарплаты не регулируются отдельными указами президента России. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук, рассказывая о решениях окружного правительства. «Каждый, кто ежедневно трудится на благо Югры, заслуживает достойной оценки своего труда», — отметил глава региона.

Также власти увеличат с одного до двух часов время предоставления социального такси в рамках социального обслуживания на дому. По словам губернатора, это облегчит поездки семьям, в которых есть пожилые или маломобильные родственники.

Правительство уточнит перечень получателей социальных услуг. В нем конкретизируют несовершеннолетних, чьи родители по уважительным причинам временно не могут о них заботиться, а также детей-сирот до их устройства в семью.

Еще одно решение касается развития беспилотного транспорта. В окружную концепцию до 2035 года внесут технологические дополнения, уточнят возможные риски и целевую модель инфраструктуры. Сейчас беспилотники помогают доставлять грузы в отдаленные поселки, следить за состоянием лесов и трубопроводов.

Кроме того, правительство одобрило два дополнительных соглашения с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Они уточняют сроки содержания судоходной обстановки и финансирование этих работ для безопасности пассажирских перевозок и доставки грузов.

Ранее siapress.ru рассказывал, что родители детей с инвалидностью пожаловались губернатору на нехватку социального такси в Сургуте.