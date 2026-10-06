Как снизить ставку по семейной ипотеке после 1 октября 2026 года

Семьи, оформившие семейную ипотеку по повышенной ставке после 1 октября, смогут снизить ее при досрочном погашении части долга или рождении следующего ребенка. О предусмотренных механизмах рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

По словам эксперта, семьи, которым положены 8%, 10% или 12%, могут сразу получить ставку не выше 6%, если внесут первоначальный взнос в размере не менее половины стоимости квартиры. Другой вариант — оформить кредит по ставке своей категории, а в течение первого года сократить остаток долга до 50% цены жилья.

«Например, семья покупает новую квартиру до продажи прежней. Сначала она платит по первоначальной ставке, а после продажи направляет вырученные деньги на погашение ипотеки. Если за первый год остаток долга снизится до половины цены нового жилья, семья сможет перейти на 6%. Поэтому при покупке важно рассчитывать бюджет и на случай, если прежнюю квартиру не удастся продать быстро», — поясняет Софронов.

Еще один механизм — снижение ставки после рождения следующего ребенка. В большинстве регионов появление второго ребенка позволит перейти с 10% на 8%, третьего — на 6%, четвертого — на 4%, пятого — на 2%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях шкала последовательно снижается с 12% до 10%, 8%, 6% и 4%. Для пересмотра условий необходимо обратиться в банк: Минфин уточнял, что после рождения ребенка заемщик может подать заявление на рефинансирование.

«Это два разных механизма. Оплата половины стоимости жилья позволяет семье с более высокой ставкой перейти сразу на 6%. При рождении ребенка ставка снижается поэтапно: второй ребенок уменьшит процент, но не обязательно сразу вернет прежние условия. При этом для больших семей он со временем может стать даже ниже 6%», — заключает эксперт.

Ранее siapress.ru рассказывал, как семье с одним ребенком получить семейную ипотеку под 6% после изменения условий программы. В Минфине поясняли, что первоначальный взнос от 50% стоимости жилья позволяет сохранить эту ставку независимо от количества детей и региона покупки недвижимости.