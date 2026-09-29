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​Коммуналка подорожает, а микрозаймы ограничат: что изменится для югорчан в октябре

Главные изменения октября для югорчан ‒ от тарифов ЖКХ до новых правил банковских переводов

​Коммуналка подорожает, а микрозаймы ограничат: что изменится для югорчан в октябре
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

В октябре в России вступает в силу очередной пакет изменений в законах и правилах. Некоторые из них напрямую отразятся на расходах семей: в частности, в Югре изменится плата за коммунальные услуги. Другие коснутся покупок на маркетплейсах, микрозаймов, банковских переводов и продажи табака. Подробнее о новых законах октября ‒ читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

В Югре снова вырастет плата за коммуналку

С 1 октября в Югре изменятся тарифы на коммунальные услуги. Средний индекс роста совокупной платы жителей региона установлен на уровне 10,7% к январю 2026 года. При этом в отдельных муниципалитетах предельные индексы составляют от 10,7 до 15,4%.

Это не означает, что каждая строка в квитанции вырастет на одинаковый процент: тарифы на тепло, воду, электричество и другие услуги меняются по-разному.

Для Сургута уже известны изменения по отдельным услугам. Например, тариф на вывоз мусора для Сургута и Сургутского района с 1 октября вырастет с 997,84 до 1 104,61 рубля за кубометр отходов.

Предъявлять претензии продавцам на маркетплейсах станет проще

Начнут действовать новые правила для маркетплейсов, продавцов и покупателей. Если у купленного товара обнаружатся недостатки, площадка должна дать покупателю возможность направить требование продавцу прямо через маркетплейс.

Одновременно устанавливаются единые требования к работе самих площадок, продавцам, карточкам товаров, скидкам и акциям. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы.

Наличные можно будет положить на счет другого банка через СБП

Человек сможет внести наличные в банкомат одного банка и отправить их через СБП на свой счет в другом банке. Например, если поблизости нет банкомата вашего банка, деньги можно будет внести через банкомат другого участника сервиса и зачислить на нужный счет.

Для таких операций установлены лимиты: до 25 тысяч рублей за один раз, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц.

При этом услуга не появится автоматически во всех банкоматах с 1 октября. Каждый банк самостоятельно решает, подключать ли такую возможность для своих клиентов, поэтому доступность сервиса будет зависеть от конкретного банка.

Третий дорогой микрозайм больше не дадут

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать человеку новый заем с полной стоимостью выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных кредита или займа с такой же высокой стоимостью.

Перед выдачей денег МФО должна будет проверить кредитную историю клиента. Пока это переходное правило ‒ оно будет действовать до 1 апреля 2027 года. Затем ограничения станут жестче.

Вокруг школ уточнят границы, где нельзя продавать сигареты и вейпы

Меняется порядок определения территорий возле школ и других образовательных учреждений, где запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию. Границы таких зон будут устанавливать муниципальные власти. Перед принятием решения должно пройти общественное обсуждение.

В Сургуте вопросы о торговле рядом с образовательными учреждениями уже становились поводом для жалоб жителей. Летом горожане обратили внимание на магазин разливных напитков возле школы №12 на улице Кукуевицкого. После обращения СИА-ПРЕСС в администрации пояснили, что торговая точка находится в границах территории, где запрещена продажа алкоголя. Впоследствии магазин прекратил его реализацию.

Начнется переход к лицензированию продажи табака

Начинает действовать новая система лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Выдавать лицензии розничным продавцам будут региональные власти. За розничную лицензию установлена госпошлина ‒ 20 тысяч рублей за каждый год ее действия.

При этом новые правила вводятся поэтапно: ответственность за торговлю без соответствующей лицензии начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Школы и детсады смогут закупаться через маркетплейсы

Школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования смогут проводить некоторые небольшие закупки через маркетплейсы. Речь идет о так называемых закупках «с полки»: учреждение сможет выбрать нужный готовый товар на допущенной государством цифровой площадке.

Нововведение будет работать в качестве эксперимента до 30 сентября 2028 года. Для родителей никаких дополнительных действий не потребуется ‒ изменения касаются порядка закупок самих образовательных учреждений.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 299, комментариев: 0
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Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В думу Югры не прошли три действующих депутата, хорошо известных сургутянам 487
  2. Одиннадцать муниципалитетов Югры получат 436 автобусов до 2030 года 419
  3. «ЮТэйр» подал заявку на открытие рейса из Сургута на Пхукет раз в неделю 405
  4. ​Бардыковку в Сургуте залило нефтепродуктами 366
  5. Программа догазификации в Югре расширена на 1,6 тысячи домовладений, но сургутских среди них нет 363
  6. За один день в Сургуте горели четыре дачи. Один дом уничтожен полностью 358
  7. Почему сургутяне уходят от стандартных планировок 356
  8. Тюменская областная дума соберется 1 октября: кто получил депутатские мандаты (там есть бывший глава Сургута) 354
  9. В Сургуте сеть АЗС, принадлежащая известному бизнесмену, задолжала своим работникам зарплату 348
  10. В Сургуте улицы освобождают от ивняка, чтобы посадить более стойкие кустарники и яблони 322
  1. ​Тепло в дома Сургута начнут подавать 28 сентября 1699
  2. ​На продажу 1665
  3. ​В последние десятилетия Сургут превратился в город-спальню для нефтяников. Неудивительно, что у нас нет ни одного реально крутого ресторана 1596
  4. ​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов 1580
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  6. ​Сургут ждет ж/д вокзал, а он готов лишь на 26% 1295
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