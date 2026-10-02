В Сургуте заметно сокращены доходы и расходы бюджета. Что попало под нож

Дума Сургута седьмого созыва завершила работу заметным сокращением городского бюджета, причем как в доходной, так и в расходной части, что в практике нашего города происходит довольно редко. Доходы на 2026 год уменьшились на 2,1 млрд рублей, расходы — на 2,7 миллиарда. Теперь город рассчитывает получить 52,8 млрд рублей и потратить 57,4 миллиарда.

Как ранее сообщал siapress.ru, предыдущий такой случай был в 2021 году, но тогда речь шла о 242 млн рублей и корректировке межбюджетных трансфертов. Сейчас масштаб значительно больше, а среди причин — снижение ожидаемых налоговых поступлений и помощи из округа. Что случилось и какие проекты вычеркнуты из городского бюджета — в материале СИА-ПРЕСС, подготовленном на основе принятого решения городской думы.

Почему денег стало меньше

Собственные налоговые и неналоговые доходы Сургута сокращены на 745,4 млн рублей. Основная часть уменьшения приходится на НДФЛ — 568,1 млн. В пояснениях к поправкам выделены две причины. Прежде всего, город ожидает меньше налога с дивидендов: из-за размера выплат акционерам «Сургутнефтегаза» прогноз поступлений уменьшен на 470,8 млн рублей. Еще 97,4 млн снимают с ожидаемого НДФЛ иностранных граждан, работающих по патентам. Это связывают с ужесточением миграционной политики и снижением количества выдаваемых патентов.

Поступления по упрощенной системе налогообложения ожидаются в минус на 177 млн рублей от первоначальных планах. Здесь объяснения затрагивают уже несколько отраслей: снижение объемов строительства, продаж автомобилей, грузоперевозок и розничной торговли продуктами. Влияют также налоговые вычеты и переход бизнеса на другие системы налогообложения.

Еще 1,39 млрд рублей город теряет в безвозмездных поступлениях из окружного и федерального бюджетов. Причины этих изменений различаются: от переноса строительства до уточнения фактической потребности в средствах. При этом расходы администрация и депутаты сократили сильнее доходов, поэтому дефицит уменьшился на 559,4 млн рублей, до 4,65 млрд.

Восточная объездная: минус 1,1 миллиарда

Крупнейшее сокращение по отдельному объекту — вторая очередь Восточной объездной дороги, съезд на Нижневартовское шоссе. Вместо 1,2 млрд рублей на 2026 год остается 74,8 млн. Финансирование года уменьшается почти на 94%.

Однако речь идет не об отмене масштабного инфраструктурного проекта, а о, как говорят в российской бюрократии, «сдвиге вправо». Так, 791,4 млн рублей окружного финансирования переносят с 2026 на 2028 год: освоить средства в текущем году невозможно из-за необходимости менять проектную документацию. Еще 286,8 млн отменены в связи с переносом оплаты части работ на 2025 год. Оставшиеся 47,1 млн сокращения власти объясняют экономией местных средств.

Школы: расторгнутая концессия и обнуленная подготовка площадок

У школы в микрорайоне 20А убрали 505,8 млн рублей — более трех четвертей годового финансирования. Вместо 656,2 млн осталось 150,4 млн. Причина — расторжение концессионного соглашения на строительство объекта. Подобное в Сургуте происходит не в первый раз, и означает, что очередной бизнес больше не готов или не в состоянии тянуть такой проект. Теперь остается оформить нынешнее состояние объекта и рассчитывать на помощь округа в его завершении.

Также полностью отменено финансирование выноса газовых и электрических сетей за границы участка под школу в микрорайоне 24 — речь о 66 млн рублей. Это подготовительные работы, необходимые для размещения объекта. В пояснении — оптимизация бюджетных инвестиций.

По той же причине убраны 1,9 млн рублей на освобождение участка под школу на 1300 мест в микрорайоне ЦЖ.1, а также 14,9 млн на переустройство инженерных сетей на территориях образовательных объектов.

Дворы, скверы, дороги, культура — с бюджета по нитке

На капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дворов многоквартирных домов оставляют 199,6 млн рублей вместо 255,6 млн. Сокращение — 56 млн, или почти 22%. Власти объясняют его учетом фактически сложившихся расходов за предыдущие периоды.

По двум общественным пространствам расходы 2026 года ушли в ноль. С благоустройства сквера в микрорайоне 21 уобрали 23,6 млн рублей, в микрорайоне 12 — еще 2,7 млн. Причина — оптимизация расходов на общественные территории.

Почти полностью перенесено финансирование строительства дороги на улице Мостостроительной: из 60,6 млн рублей остаются всего 3,6 тысячи рублей. Работы переносят на 2027 год, поскольку завершить их в текущем году невозможно с учетом сезонности.

С проезда от улицы Сосновой к ЖК «Марьина гора» убрали 56 млн рублей. Остается 46,7 млн. Сокращение касается строительно-монтажных работ — на 2026 год обозначены проектно-изыскательские работы, также сообщается об уже произведенном изъятии участков и недвижимости.

Из расходов 2026 года полностью сключены 159,4 млн рублей на архитектурно-художественное освещение города. Тут экономия на эстетическом восприятии города — не очень приятно, но вполне закономерно во времена вынужденной экономии. Еще 154,7 млн рублей снимают с текущего ремонта нежилого здания на Островского, 14/4. Кроме того, полностью порезаны 54 млн рублей, выделенные на реконструкцию входной группы музейного центра на 30 лет Победы.

Впрочем, сокращения касаются не всех. Так, на выплаты гражданам, заключившим военные контракты, и тем, кто содействовал их привлечению, добавлено 181,4 млн рублей, на выплаты семьям погибших военнослужащих — 13 млн. Резервный фонд увеличен на 40 млн рублей.