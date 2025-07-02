МИД России призывал «тщательно учитывать обстановку» при поездках в Азербайджан

Россиянам, планирующим поездки в Азербайджан, следует тщательно учитывать текущую обстановку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По её словам, 1 июля заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил решительный протест азербайджанскому дипломату в связи с действиями силовых структур Азербайджана в отношении граждан России, а также в связи с «намеренным демонтажем отношений» между двумя странами. Москва призывает Баку вернуть двусторонние отношения на уровень стратегического союзничества.

«О дальнейшей информации мы будем с вами делиться», – добавила Захарова.

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло после серии задержаний выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге по делу о заказных убийствах. По данным следствия, были арестованы шесть человек. Двое подозреваемых — Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли после задержания. Следственный комитет России сообщил, что один из них скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.