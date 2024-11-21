Делегация из Китая осмотрела индустриальные парки Тюменской области

Тюменскую область посетила делегация предпринимателей из Китайской Народной Республики. Руководители китайской государственной корпорации «Тайхэ Шэньси» нанесли ответный визит – в октябре тюменцы посетили ряд производств и высокотехнологичных компаний КНР, а также особую экономическую зону в городе Сиань. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В сентябре на полях Тюменского промышленно-энергетического форума китайская компания стала участником нефтегазового кластера Тюменской области.

В Правительстве региона делегация КНР встретилась с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и представителями инвестиционной команды. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества и кооперации с тюменскими компаниями.

Далее иностранные партнеры осмотрели потенциальные площадки для будущих проектов на территории индустриальных парков «Московский» и «Богандинский», а также посетили производственные площадки тюменских компаний «Кенера» и «Интех».

В декабре этого года запланирован следующий визит представителей китайской компании «Тайхэ Шэньси» в Тюменскую область, сообщают в департаменте.