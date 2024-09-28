В Рощино создали передовой командно-диспетчерский пункт

В Тюмени завершено строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту «Рощино». Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Высокотехнологичный пункт располагается в 12-этажном здании и предназначен для диспетчерского обслуживания воздушных судов и аварийного оповещения. Из него открывается вид на обе взлётно-посадочные полосы тюменского аэродрома, все летное поле просматривается на 360°. «Тюменская вышка» оснащена новейшим оборудованием российского производства, которое конкурирует и во многом превосходит мировые системы контроля полётов. В здании создан тренажерный диспетчерский центр, он позволяет обучать персонал в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Объект один из самых передовых в Российской Федерации. Сделано всё для обеспечения безопасности полётов. Что немаловажно, многое сделано с точки зрения создания условий для работы специалистов. Они близки к идеальным», – отметил генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Андрей Булин.

Пассажиропоток тюменского аэропорта после завершения реконструкции здания может вырасти в разы. Новый командно-диспетчерский пункт поможет принимать суда сразу на две полосы.

«Количество осуществляемых рейсов увеличивается. Количество пассажиров растёт. Мы на сегодня уже перевезли столько пассажиров, сколько перевезли за весь прошлый год. Увеличивается география полётов. Правительство Тюменской области в этом заинтересовано», – подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.