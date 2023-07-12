Автор знаменитого романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера умер в возрасте 94 лет

Умер писатель Милан Кундера, автор знаменитого романа «Невыносимая легкость бытия». Ему было 94 года, сообщает CT24.

Милан Кундера родился в Брно в Чехословакии 1 апреля 1929 года. Окончил кинематографический факультет Академии исполнительских искусств. Кундера участвовал в протестах и демонстрациях против ввода советских войск в Чехословакию, после чего ему запретили преподавать и изъяли все его книги.

В 1975 году писателю разрешили эмигрировать во Францию, а в 1978-м власти социалистической Чехословакии лишили его гражданства. В 1981 Милан Кундера получил французский паспорт и с тех пор постоянно проживал во Франции. Чешский паспорт писателю вернули лишь в 2019 году, отмечает РБК.

Кундера написал свыше 20 романов, эссе, поэтических сборников и пьес. Самый популярный его роман - «Невыносимая легкость бытия». В числе других известных произведений - романы «Шутка», «Вальс на прощание» и «Жизнь не здесь».