Интервью о новой жизни югорского медведя Балу после многолетнего заточения в тесной клетке

Медведь Балу, который много лет проживал в тесной клетке под Нижневартовском, наконец добрался до нового дома в Ивановской области. Теперь у косолапого просторный вольер, а на завтрак ‒ целое ведро «фитнес-каши». О том, как Балу перенес трехдневную дорогу, освоился на новом месте и сможет ли впервые впасть в спячку, СИА-ПРЕСС рассказала директор Центра помощи диким животным «Легенда» Наталия Иванова.

‒ Сколько времени заняла перевозка Балу? Все прошло так, как вы планировали?

‒ Да, все как и планировалось, уложились в трое суток. Ехали без остановок на ночевку. Два водителя менялись за рулем, я просто сидела рядом. Все, конечно, не выспались, но по очереди отдыхали. Вечером третьего дня приехали в Центр.

‒ Как Балу перенес дорогу? Пришлось ли применять наркоз или успокоительные препараты?

‒ Нет, в дороге ничего такого не применяли. Только во время перегрузки, чтобы поместить его в специальную транспортировочную клетку. А в пути он вел себя спокойно, не буянил. Сидел, лежал, кушал, пил. Мы, конечно, беспокоились, но зря. Все прошло тихо и спокойно.

‒ Для перевозки Балу изготовили отдельную клетку?

‒ Да, специально под него. Он же огромный медведь. У нас есть обычные цирковые транспортировочные клетки. Это как переноски для кошек, только для медведей, львов и тигров.

Но в цирке мишки, как правило, небольшие: велосипедисты, канатоходцы. А Балу ‒ огромный медведь. Было понятно, что в стандартную клетку он либо не поместится, либо ему будет очень некомфортно. Трое суток он бы там даже повернуться не смог. Поэтому мы решили сварить для него индивидуальный транспортировочный бокс ‒ с поилками, вентиляцией, решеточками, через которые можно наблюдать за медведем. Сделали его примерно в полтора раза больше стандартной цирковой клетки, прямо под размер прицепа. Балу разместился там достаточно комфортно.

‒ Как Балу повел себя, когда вы приехали в Центр и открыли ему новый просторный вольер? Не побоялся выходить?

‒ Он спокойно вышел. Ему уже надоело сидеть в этой маленькой переноске. Сначала лапкой потрогал поверхность, убедился, что земля твердая и можно выходить. Спокойно пошел ‒ не выбежал, не испугался, не стал долго сидеть и присматриваться.

А потом моментально отправился купаться! Вот прямо вышел, увидел бассейн и сразу нырнул. Мы даже начали снимать видео.

Он раз десять выходил из воды ненадолго и тут же возвращался обратно. С таким наслаждением купался! Никакого страха перед новым вольером у него не было.

‒ Получается, ему даже не понадобилось время на адаптацию?

‒ Нет. Он же не дикий медведь, которого мы забрали из природы. Он всю жизнь находился в ограниченном пространстве. Поэтому вольер, пусть и гораздо большего размера, для него ‒ понятные условия. Стресса не было.

Нам рассказывали, что на базе, где он жил в Югре, Балу вел себя очень серьезно, бывали даже приступы агрессии. Никому не разрешали к нему подходить. А здесь ему, видимо, настолько хорошо, что он очень быстро пошел на контакт. Наши медведи обычно начинают общаться с человеком через два месяца, а кто-то и через полгода. А Балу уже через неделю подошел, сел спиной к ограждению вольера и сам предложил общение.

Несмотря на то, что он такой матерый, суровый медведь, на контакт пошел быстрее всех наших мишек. Может, ему так еда нравится. Ну и вообще условия, видимо, подходят. Врачи уже осмотрели его визуально, все хорошо. Мишка выглядит так, как и положено выглядеть мишке.

‒ А с другими медведями центра Балу сможет общаться?

‒ Медведи ‒ индивидуалисты. Они не контактируют друг с другом, если только не выросли вместе с детства. У нас, например, два брата живут вместе, потому что знают друг друга с малышового возраста. А взрослых медведей друг к другу не подселяют ‒ они могут друг друга убить. Конечно, они видят соседей, чувствуют их присутствие, но дружить не будут.

Медведь охраняет свою территорию и делиться ею ни с кем не собирается. Играть с другим медведем, как щенок, он тоже не будет. Мишки по своей природе одиночки.

‒ Чем сейчас питается Балу? Есть у него любимые блюда?

‒ Ему очень нравится каша! У наших медведей по утрам всегда спортивная, фитнес-каша: геркулес, фермерское молоко, яйца, мед, печеньки. Получается целое ведро вкусного завтрака. Дальше ‒ овощи, фрукты, всякие лакомства.

Плюс мы сохранили ему мясной рацион, к которому он привык. Даем мясо с хрящиками.

‒ Зимовать Балу тоже будет в этом вольере? Сможет ли он впервые уйти в спячку?

‒ Да, он останется здесь. Мы добавим огромное количество сена, чтобы он мог сделать себе берлогу, норку, если захочет. Будем надеяться, что уйдет в спячку. Раньше он в спячку не впадал.

В завершение разговора Наталия Иванова рассказала, что в помощи Центра нуждается еще один медведь ‒ Гоша. По ее словам, животное около 20 лет содержится в девятиметровой клетке рядом с придорожным кафе в Поволжье. Сейчас медведь находится в состоянии апатии. Владельцы заведения собираются продать бизнес, а дальнейшая судьба Гоши остается неопределенной. В «Легенде» готовы помочь и ему, однако возможности центра ограничены. Наталия признается, что организации остро не хватает не только денег на строительство новых вольеров, но и сотрудников для ухода за животными.