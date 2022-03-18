Интервью с участниками арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи»

18 марта для сургутян в галерее современного искусства «СТЕРХ» открывается новая выставка арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи». По этому случаю в нашу студию придут участники группы – Анна Щёголева и Денис Саунин. Они расскажут о том, сложно ли быть художником в наше время, чем будет интересно мероприятие для местных жителей и поведают о себе.