Тюменские аграрии собрали почти 1,3 млн тонн зерна в 2026 году

Тюменские аграрии завершили уборочную кампанию 2026 года. Хозяйства региона собрали почти 1,3 млн тонн зерна при средней урожайности 22,7 центнера с гектара. По этому показателю область заняла первое место среди субъектов Уральского федерального округа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора Александра Моора.

«Наши хозяйства собрали почти 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность — 22,7 ц/га. Это первый результат среди регионов Уральского федерального округа», — рассказал глава региона.

Тюменская область также вошла в число лидеров УрФО по урожайности картофеля. Аграрии накопали свыше 200 тысяч тонн клубней. По данным на 28 октября, показатель составлял 201,7 тысячи тонн, а средняя урожайность достигала 315 центнеров с гектара — на 7,3% больше прошлогоднего уровня. Собранного зерна, картофеля и других основных культур достаточно, чтобы обеспечить внутренние продовольственные потребности региона.

Общая посевная площадь в Тюменской области в 2026 году составила около 1 млн гектаров. Более 70% земель традиционно отвели под зерновые и зернобобовые культуры: пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу и гречиху.

Ранее siapress.ru сообщал, что весеннюю посевную кампанию тюменские аграрии завершили в запланированные сроки. Яровой сев провели на площади более 741 тысячи гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми засеяли 583 тысячи гектаров. Площадь технических культур превысила 83 тысячи гектаров, картофелем заняли около 6,4 тысячи гектаров, овощами — более 1,1 тысячи.