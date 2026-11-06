Банк России рассказал о СБП для бизнеса

Комиссия за прием платежей через Систему быстрых платежей в 2,5-3 раза ниже, чем при классическом торговом эквайринге. Кроме того, деньги поступают на расчетный счет компании мгновенно и круглосуточно, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

СБП позволяет организациям принимать оплату за товары и услуги, переводить средства физическим и юридическим лицам, выплачивать зарплату, возвращать деньги покупателям и оплачивать налоги. При переводах между компаниями не нужно вводить ИНН, КПП, номер расчетного счета и БИК получателя – достаточно перейти по ссылке и подтвердить операцию.

«Ключевым аргументом в пользу Системы быстрых платежей выступает фиксированная минимальная комиссия в зависимости от типа бизнеса. Если классический торговый эквайринг обходится предпринимателям в среднем от 1,5 до 2,5% с каждого чека, то по СБП комиссии в 2,5 – 3 раза ниже. Кроме того, в этом случае полностью решается проблема кассовых разрывов, поскольку деньги зачисляются на расчетный счет мгновенно в режиме 24/7», – прокомментировала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В России оплату через СБП принимают 3,3 млн торговых и сервисных предприятий. Около 2,6 млн из них относятся к малому и среднему бизнесу. Более 30% таких платежей приходится на супермаркеты, кафе и рестораны, еще 22% – на развлечения и цифровые товары.

Товары и услуги через СБП оплачивают пять из десяти россиян. С октября по декабрь 2025 года один пользователь в среднем совершил через систему 32 перевода и оплатил 19 покупок.

Для подключения предпринимателю необходимо обратиться в обслуживающий банк и выбрать подходящий способ приема платежей. Покупать платежный терминал для этого необязательно.

Ранее siapress.ru писал о том, что жители Тюменской области, Югры и Ямала стали чаще оплачивать покупки по QR-кодам. Одновременно количество платежей банковскими картами за январь-июнь сократилось на 9%, а их объем – на 10%.