Как получить перерасчет за некачественные коммунальные услуги и не накопить долг

Россиянам не следует самостоятельно прекращать оплату коммунальных услуг, даже если их предоставляют с нарушениями. Необходимо зафиксировать проблему и потребовать перерасчет, рассказал Газете.Ru депутат Госдумы Илья Вольфсон. «Поэтому самостоятельно полностью прекращать оплату квитанции не следует», — отметил Вольфсон, подчеркнув, что неуплата приведет к задолженности и дальнейшему разбирательству.

Перерасчет проводят только по конкретной услуге и за период, в течение которого официально подтверждено нарушение. Сначала жильцу нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, записать номер заявки, дату и время обращения, а также потребовать проверки с использованием измерительных приборов.

Фотографий и видеозаписей может оказаться недостаточно для определения суммы перерасчета. Если спор возник во время смены управляющей компании, официальный запрос можно направить в жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ.

Ранее мы рассказывали, как сургутянам проверить начисления в квитанциях и добиться перерасчета. Если услугу фактически не предоставляли, нарушение необходимо официально зафиксировать.