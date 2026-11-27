Начнем с хорошего. Если у вас небольшой размер вклада, налоги вас не коснутся. Как и раньше, сохраняется необлагаемый порог. Налогом не облагается процентный доход в пределах 1 млн руб., умноженного на максимальную ключевую ставку за прошлый год (формально на максимальную ставку среди первых чисел месяца: 1 января, 1 февраля и так далее).

В 2026 г. — с высокой вероятностью — пик ставки останется 16%. Значит, в 2027 г. необлагаемый порог составит 160 тыс. рублей. Это именно доход, проценты со вклада. Вам надо получить больше 160 тыс. процентами, чтобы попасть под налоги.

Теперь о менее приятном. Налоги станут выше для граждан с высокими доходами. Раньше прогрессивная шкала для вкладов считалась отдельно от зарплаты, вместе с другими пассивными доходами (доходами от ценных бумаг или продажи имущества). Ставка составляла 13%, а 15% применялась только к той части доходов, что превышала 2,4 млн руб. в год. Теперь же будет единая прогрессивная шкала 13-22% для всех доходов, включая зарплату. А это значит, что попасть под прогрессивную шкалу теперь будет легче. Если у вас большая зарплата, вклады попадут под более высокие налоговые ставки.

Проценты не будут повышать ставку налога на зарплату. Но доход от вкладов будет считаться по той ступени шкалы, до которой вы дошли с остальными доходами. Банк не знает ни вашей зарплаты, ни вкладов в других банках, поэтому в течение года он будет сразу удерживать со вкладов налог по ставке 13%. Затем ФНС соберет данные по всем банкам и, если ставка должна быть выше, пришлет уведомление на доплату в следующем году.

Приведем пример. Зарплата — 3 млн руб. в год, проценты по вкладу — 260 тыс. рублей. Напомним, что есть необлагаемый порог: в следующем году это 160 тыс. рублей. Тогда налог по вкладу облагается только на сумму: 260 – 160 = 100 тыс. рублей. Банк удержит 13%, то есть 13 тыс. рублей. Но с учетом зарплаты проценты попадают в ступень 15%, поэтому налог составит 15 тыс. руб., и еще 2 тыс. руб. придется доплатить по уведомлению от ФНС.

Как платить меньше налогов с пассивных доходов?

Остаются две легальные опции для оптимизации налогов — ИИС-3 и льгота долгосрочного владения на определенные паи российских ПИФов. Но оба случая для среднесрочных инвестиций.

Первый вариант — ИИС-3. Его главное преимущество в том, что доход до 30 млн руб. по нему не облагается налогом. Но для этого счет нельзя закрывать минимум 5 лет. Такой срок действует для счетов, открытых до конца 2026 года. Дальше он будет расти ежегодно и к 2031 году дойдет до 10 лет. Если закрыть счет раньше, льготы пропадут. Есть и вычет на взносы. Например, если внести за год 400 тыс. руб., государство вернет 52 тыс. руб. при ставке НДФЛ 13% или 60 тыс. руб. при ставке 15%.

Второй вариант — паи открытых ПИФов. Здесь достаточно держать паи больше трех лет. Тогда доход освобождается от налога в пределах 3 млн руб. за каждый год владения, то есть до 9 млн руб. за три года. Кроме того, фонд реинвестирует купоны без налога, и платить НДФЛ придется только при продаже паев. Поэтому фонды денежного рынка и высоконадежные облигации становятся интересной альтернативой вкладам на срок 3-5 лет. Доходность у них чуть выше депозитной, а вдобавок большие льготы по налогам.

Фонды и облигации чуть менее надежны, поскольку не застрахованы государством. Но разница в риске между фондами ликвидности или ОФЗ и депозитами мизерная, тогда как разница в налогах при больших суммах будет ощутимой.

Бояться долгого владения тоже не стоит. Если захотите, закроете раньше и заплатите налоги так же, как и в случае с вкладом. Депозиты же остаются интересными только при небольших суммах до 1 млн руб. — за счет необлагаемого порога.

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