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​Парковка есть ‒ совести нет!

Сургутяне игнорируют знаки и правила, занимают чужие дворы и мечтают о шлагбаумах, пока город готовится к новому жилому буму в центре

​Парковка есть ‒ совести нет!
Фото: siapress.ru

Вопрос парковки во дворах Сургута давно перестал быть исключительно бытовым ‒ он стал фактором, напрямую влияющим на безопасность и качество жизни. Особенно остро это ощущается в многоквартирных жилых комплексах, где плотность населения превышает тысячу человек, а количество автомобилей растет с каждым годом.

В среднем на одну семью в городе приходится два, а иногда и больше автомобилей, а парковка за домом вмещает максимум пару десятков машин. Казалось бы, решение есть: рядом расположен крытый паркинг с возможностью официально приобрести машино-место. Но большинство автовладельцев предпочитает не тратить деньги и паркуется прямо во дворе ‒ вдоль тротуаров, под знаками «Стоянка запрещена». В результате ‒ плотная и хаотичная застройка авто, которая не только мешает пешеходам, но и блокирует проезд для экстренных служб: «скорая», пожарные, мусоровоз и снегоуборочная техника с трудом пробираются между машинами.

Похожая, но немного иная ситуация сложилась в одном из дворов центральной части города. Там жильцы жалуются, что придомовую территорию ежедневно заполняют сотрудники крупной компании, офис которой находится по соседству. Люди, работающие поблизости, паркуются прямо у подъезда чужого дома, оставляя жителей без мест.

Тогда возмущенные сургутяне решили установить шлагбаум, чтобы ограничить доступ на территорию. Однако в реальности сделать это непросто. Вопрос упирается в юридические процедуры, оформление прав на землю, сбор подписей всех собственников, и, конечно, в затраты на установку и обслуживание оборудования.

Логичный вопрос: почему сама компания, нанимающая сотни сотрудников, не предусмотрела необходимое количество парковочных мест? В ее распоряжении две-три внутренние парковки, но их явно недостаточно. Возможно, стоит задуматься о создании еще одной, полноценной парковочной зоны, чтобы решить проблему без ущерба для окружающих. Ведь сейчас фактически происходит вытеснение горожан с их же придомовой территории.

А теперь вернемся к еще одному важному аспекту. В Сургуте активно обсуждается проект масштабной застройки Ядра центра города. По плану, в районе перекрестка улиц Ленина и Университетской появится свыше 230 тысяч квадратных метров нового жилья, где смогут проживать около 7,5 тысяч человек. Взамен застройщик должен будет благоустроить набережную, построить новое здание театра кукол «Петрушка».

Проект масштабный, амбициозный и, безусловно, важный для города. Но не приведет ли он к еще одному парковочному кризису? Не окажется ли, что жители новых многоэтажек столкнутся с борьбой за парковочные места? А если в их дворы начнут заезжать студенты и сотрудники СурГУ, посетители набережной и городских парков? Или наоборот ‒ не будут ли жители новостроек оставлять машины у соседних соцобъектов, если мест во дворах не хватит?

Это вопросы, которые требуют внимания уже сейчас. Опыт других дворов показывает, насколько серьезной может стать проблема, если ее не предусмотреть заранее. Решить ситуацию можно только комплексно ‒ продуманным проектированием, ответственным подходом со стороны застройщиков и четкой позицией администрации.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 112, комментариев: 0
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