16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4909   EUR  90,0935  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Тюменские фермеры продали на городских ярмарках продукцию на 31,2 млн рублей

Продовольственные ярмарки Тюмени принесли местным производителям 31,2 млн рублей

Тюменские фермеры продали на городских ярмарках продукцию на 31,2 млн рублей
Фото t.me/av_moor

Объем товарооборота продовольственных ярмарок в Тюмени по итогам 2025 года достиг 31,2 млн рублей. Результаты реализации муниципальной программы развития потребительского рынка рассмотрели депутаты городской думы, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету прошло под председательством Алексея Рагозина с участием спикера думы Светланы Ивановой. Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина сообщила, что большинство плановых показателей программы выполнено.

В 2025 году нестационарные торговые объекты работали на 29 массовых мероприятиях. В их числе День Победы, День города, фестивали «Хлебный базар» и «Калина Фэст». За год специалисты также внесли изменения по 1,2 тысячи объектов в Торговом реестре.

Для поддержки местных производителей на продовольственных ярмарках ежегодно предоставляют не менее 800 мест. Торговать на них могут фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. При этом число ярмарочных мест сократилось с 956 в 2023 году до 800 в 2025-м.

В администрации города объяснили, что 800 мест соответствуют плановому показателю программы. Снижение интереса к традиционной торговле связано с развитием цифровых каналов продаж и изменением покупательского спроса. При этом предпринимателям не отказывали в предоставлении ярмарочных мест.

В 2025 году почти 4,5 тысячи жителей повысили правовую грамотность в сфере защиты прав потребителей. Информационные материалы по вопросам садоводства получили все городские садоводческие товарищества.

Депутаты также обсудили развитие туризма. На конец 2025 года в реестре туристской индустрии и туристических ресурсов Тюмени насчитывалось 3333 объекта. Депутат Георгий Муратов предложил активнее знакомить школьников и студентов с традициями местной кухни.

Ранее siapress.ru сообщал, что предприниматели Югры заработали около 17 млн рублей на ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте. Участники продали более 15 тонн продуктов и около 4,8 тысячи непродовольственных изделий. На площадке работали 185 производителей из 20 муниципалитетов региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:14, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте 1188
  2. В Югре запущен большой сбор мелочи в обмен на бумажные рубли 831
  3. ​Зачем Сургуту еще высотки на берегу Саймы, если на рынке зависли тысячи нераспроданных квартир? 733
  4. Дело сургутянина, насмерть сбившего мальчика на переходе, поступило в суд 676
  5. ​Жительницы Югры стали в полтора раза чаще покупать одежду и обувь с рук 495
  6. Команда департамента образования Нефтеюганска поедет в Сургут на супер-финал корпоративной лиги по мини-футболу 467
  7. Представители Югры рассказали на конференции ООН о жизни коренных народов Севера 418
  8. Тюменская область привлекает туристов на фермы, пасеки и в старинные села 416
  9. ​Сикс-севен на весь Сургут 324
  10. ​Елизавета Припутень: «Вывески, входные группы и фасады должны работать на общий облик Сургута» 301
  1. Лучший учитель Сургута 2026 года работает в «Перспективе» 1740
  2. Сын пастуха Уапкая 1666
  3. ​«Главная задача сейчас ‒ выжить»: Владимир Болотов ‒ о кризисе в Сургуте, мигрантах и ограничении многоэтажек 1507
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-25 октября? // АФИША 1430
  5. Юные инженеры Тюменской области устроили «Битву роботов» на IT-форуме 1314
  6. Новый сургутский вокзал еще не достроен, а уже морально устарел. Лучше уж действительно восстановить старый 1299
  7. В Сургуте произошел пожар на стройке бюро судмедэкспертизы за 2,7 млрд рублей 1242
  8. ​В районе Тюменского тракта в Сургуте произошел крупный пожар // ФОТО 1229
  9. ​Живой зоопарк в умирающем здании 1218
  10. ​Грызун оставил часть 32-го микрорайона Сургута без света 1211
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 12974
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 4114
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 4004
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3908
  5. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3658
  6. Несгибаемая воля лидера 3035
  7. ​Зайти правильно 2719
  8. ​Артём Кириленко: «Главный эффект Сургутской агломерации − когда жители перестанут замечать административные границы» 2524
  9. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2433
  10. ​Сфера перевозок уплывает из рук города, и все молчат 2208

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика