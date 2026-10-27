Продовольственные ярмарки Тюмени принесли местным производителям 31,2 млн рублей

Объем товарооборота продовольственных ярмарок в Тюмени по итогам 2025 года достиг 31,2 млн рублей. Результаты реализации муниципальной программы развития потребительского рынка рассмотрели депутаты городской думы, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету прошло под председательством Алексея Рагозина с участием спикера думы Светланы Ивановой. Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина сообщила, что большинство плановых показателей программы выполнено.

В 2025 году нестационарные торговые объекты работали на 29 массовых мероприятиях. В их числе День Победы, День города, фестивали «Хлебный базар» и «Калина Фэст». За год специалисты также внесли изменения по 1,2 тысячи объектов в Торговом реестре.

Для поддержки местных производителей на продовольственных ярмарках ежегодно предоставляют не менее 800 мест. Торговать на них могут фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. При этом число ярмарочных мест сократилось с 956 в 2023 году до 800 в 2025-м.

В администрации города объяснили, что 800 мест соответствуют плановому показателю программы. Снижение интереса к традиционной торговле связано с развитием цифровых каналов продаж и изменением покупательского спроса. При этом предпринимателям не отказывали в предоставлении ярмарочных мест.

В 2025 году почти 4,5 тысячи жителей повысили правовую грамотность в сфере защиты прав потребителей. Информационные материалы по вопросам садоводства получили все городские садоводческие товарищества.

Депутаты также обсудили развитие туризма. На конец 2025 года в реестре туристской индустрии и туристических ресурсов Тюмени насчитывалось 3333 объекта. Депутат Георгий Муратов предложил активнее знакомить школьников и студентов с традициями местной кухни.

Ранее siapress.ru сообщал, что предприниматели Югры заработали около 17 млн рублей на ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте. Участники продали более 15 тонн продуктов и около 4,8 тысячи непродовольственных изделий. На площадке работали 185 производителей из 20 муниципалитетов региона.