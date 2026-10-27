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​У парка «За Саймой» в Сургуте появятся три новые точки с едой и напитками

В Сургуте у парка «За Саймой» откроют три новых НТО

​У парка «За Саймой» в Сургуте появятся три новые точки с едой и напитками
Фото: СИА-ПРЕСС

У входа в парк «За Саймой» со стороны улицы Сибирской планируют разместить три новых нестационарных торговых объекта. Там жители города смогут купить еду, напитки и мороженое. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в администрации Сургута.

«Для комфорта посетителей парка, а также по обращениям жителей в проекте схемы размещения НТО запланированы три новых площадки у входа в парк «За Саймой» со стороны улицы Сибирской», − подтвердила заместитель главы города Ирина Пустовая.

Право на размещение торговых объектов будут предоставлять через открытый аукцион. Такой порядок предусмотрен действующими правилами размещения НТО.

Напоминаем, что три площадки у парка появились в новой редакции схемы размещения НТО − все по 20 квадратных метров. Кто именно будет там работать и что продавать, пока не определили.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 284, комментариев: 0
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