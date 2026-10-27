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​Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми

Президент России поручил расширить поддержку семей с детьми

​Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми
Фото t.me/av_moor

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по расширению поддержки семей с детьми. Новые предложения касаются жилья, оформления льгот, помощи беременным женщинам, здравоохранения и транспорта, сообщает «Югра официально».

Правительство рассмотрит изменение условий «Семейной ипотеки» для многодетных. Максимальную сумму кредита могут связать с количеством детей. Для семей в сельской местности предложено предусмотреть отдельные меры с приоритетом строительства собственного дома.

Минцифры, Минтруд и регионы должны изучить возможность подачи единого пакета документов на востребованные меры поддержки через раздел «Госуслуги. Семья».

Регионам рекомендовано развивать психологическую и информационную помощь беременным, а также создавать более комфортные условия в роддомах. Дополнительную поддержку могут получить жены участников СВО, которые проходят беременность и роды в отсутствие супругов.

Минздраву поручено до 1 июня 2027 года включить вакцинацию против вируса папилломы человека в национальный календарь с применением отечественной вакцины.

Среди других предложений — льготы на обучение вождению для многодетных матерей, краткосрочная аренда семейных автомобилей с детскими креслами и учет уровня поддержки семей сотрудников при предоставлении госпомощи компаниям.

Ранее siapress.ru писал о том, что более 10 тысяч будущих мам Югры получили выплаты и медицинскую поддержку с начала 2026 года. Женщинам доступны единое пособие, оплата услуг по родовым сертификатам и выплаты по беременности и родам.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 223, комментариев: 0
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