Сбер поддержит выставку недвижимости в Нижневартовске

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Сбер выступит банком-партнером выставки недвижимости «Ключи от будущего» в Нижневартовске. На мероприятии можно получить консультацию от ведущих застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Краснодара и Екатеринбурга.

На одной площадке посетители познакомятся с жилыми комплексами комфорт и бизнес-класса с различными ценовыми диапазонами, узнают варианты приобретения новостроек, а также условия текущих программ кредитования. Каждому, кто получит консультацию от менеджеров строительных компаний, предложат персональные скидки и расчеты ипотечного кредита на льготных условиях. В программе предусмотрен розыгрыш призов и подарков от партнеров, кофе-брейк.

Людмила Шундикова, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Югорского отделения Сбербанка:

«Отраслевые мероприятия в сфере недвижимости создают оптимальные условия для прямого взаимодействия застройщиков, потенциальных покупателей и банковского сектора. Формат «единого окна» дает возможность в моменте получить ответы на возникающие вопросы. Участники события получают возможность пройти полный цикл выбора жилья: от оценки объектов и изучения проектов различной планировки до детального разбора ипотечных программ. Для бизнеса ‒ это эффективный инструмент получения обратной связи от потребителей, а для клиентов ‒ шанс получить исчерпывающие консультации профильных специалистов».

Показ недвижимости «Ключи от будущего» пройдет 23 октября с 16:00 до 19:00 по адресу: отель Park Side inn, ул. Индустриальная, 46, г. Нижневартовск. Вход бесплатный. Регистрация по ссылке обязательна.

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