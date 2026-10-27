Муниципальные служащие Югры могут подать заявки на премию «Служение»

В России начался прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Подать проект можно до 29 ноября 2026 года, сообщает департамент внутренней политики Югры.

Участвовать могут главы муниципалитетов, депутаты, муниципальные служащие, представители территориального общественного самоуправления, сельские старосты и другие представители местного самоуправления. Заявки принимают через личный кабинет на портале муниципалитеты.рф. Организаторы утвердили девять номинаций. В новом сезоне появилась категория «Цифровой муниципалитет — технологии для людей».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что форум «Малая родина — сила России» и премия теперь будут проходить ежегодно. «Президент неоднократно говорил: это самый близкий к людям уровень власти. И каждый год растет число заявок на участие в Премии. В этом году их стало в полтора раза больше, и голосование прошло активнее: в нем приняли участие 1,6 млн человек», — сказал Сергей Кириенко.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева сообщила, что в прошлом сезоне повторные заявки подали 34% участников против 7% годом ранее. Победителей наградят в апреле 2027 года на форуме «Малая родина — сила России».

Ранее мы рассказывали, что Югра представила муниципальные практики и вошла в число лауреатов премии «Служение». До финального этапа третьего сезона дошли четыре проекта из региона.