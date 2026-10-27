В России туристы чаще ориентируются на культурные или гастрономические события

Россияне стали чаше планировать поездки по стране с культурной программой. Путешествие с обязательными экскурсиями, посещением музеев, концертов и знакомством с местной гастрономией за последний год совершили 56% участников исследования ВТБ о туризме.

В октябрьском опросе своим мнением поделились 1500 жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек. Каждый третий респондент ориентируется в отпуске на яркие мероприятия — выставки, спортивные события, фестивали и городские праздники, а 18% путешествуют ради местной кухни. Прогулки по городу особенно любят жители Санкт-Петербурга, поездки по окрестностям — Южного округа, музеи — Центрального округа, а театры — Уральского округа.

Руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев отметил: «Путешествие сегодня это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру».