Реформа общественного транспорта в Сургуте может оказаться половинчатой

Несколько соображений относительно реформы общественного транспорта, которая идет в Сургуте, о чем рассказал директор ДГХ Кирилл Киселев.

Из плюсов – долгожданная переработка маршрутной сети. Город кардинально изменился, а автобусы катаются по тем же точкам десятилетиями. Огромные новые микрорайоны взяли в оборот маршрутки, этот жуткий тип транспорта, с которым, я надеюсь, наведут такой же порядок, как это случилось в Москве. Кардинально обновить всю маршрутную сеть – решение правильное безусловно. Другое дело, что его конечная реализация из-за особенностей нашего климата перенесена на май. Впрочем, в этом есть и свой позитив – будет время разъяснить народу, как изменится движение автобусов. Московская практика показывает – просветительской работы по этому поводу много не бывает.

Еще плюс – переход на безналичную оплату билетов. Это может показаться элементарным техническим решением, не влияющим на общую картину, но мне кажется, что масштаб больше. Автобусы без кондукторов и с валидаторами – признак новой эпохи в общественном транспорте. Туда будет просто приятнее заходить. Валидатор – символ перехода из архаики в современность. Еще бы транспортные карты с возможностью бесплатной пересадки – тогда вообще как будто в Москву перенеслись всем городом.

Сказав это, выскажу и некоторую критику. Сургутская администрация пока опасается подступаться к выделению полос для общественного транспорта. И, как мне кажется, понятно, почему – либо нужно находить деньги и пространство для строительства этой выделенной полосы, либо вступать в конфликт с автомобилистами.

Если говорить о первом пункте, то тут не просто затраты, но и либо сжимание «зеленки» (куда ни шло), либо пешеходных зон, плюс еще всякие красные линии, коммуникации. В общем, туда залазить – себе дороже. Второй пункт чреват недовольством автовладельцев, коих в городе действительно много. Если выделить полосы для автобусов, значит, пробки, в которых стоит человек на личном транспорте, станут еще больше.

Разумеется, нужно сначала присмотреться к практике – может, новая маршрутная сеть, которая вступит в силу в мае 2023 года, сама по себе окажется эффективной и перетянет часть «автомобильной» аудитории, и все будет работать. Но я опасаюсь следующего: если человек будет сидеть (ладно, если сидеть, а не стоять в толпе потеющих земляков) в автобусе в той же пробке, что и другие люди в автомобилях, то смысл всего мероприятия слегка теряется. Потому как если уж и торчать в заторе из транспорта, то лучше это делать в своей машине – с кондиционером, музыкой и компанией, которую ты сам выбрал.

Именно с этим аспектом нужно что-то делать. Я давно говорю о необходимости очень медленным, ползучим образом, малозаметным образом ухудшать положение автомобилистов вкупе с улучшением положения пешеходов / велосипедистов / пассажиров общественного транспорта. Хороший автобус, который предсказуемо приедет в нужную минуту (хотя бы в пять минут) и достаточно быстро довезет человека до нужной точки – это прекрасный сервис. Это не машина, которую нужно обслуживать, страховать, заправлять, прогревать, стоять в пробках, каждый день в психованном состоянии искать парковку и так далее.

Опять же – давайте посмотрим на практику, которая начнет складываться в мае. Но есть опасения, что без системы, которая позволит автобусам (и, кстати, такси и каршерингам – еще важные инструменты для отказа от личного транспорта) быстро и эффективно перевозить людей по городу, вся реформа окажется половинчатой. Как обычно, буду рад ошибиться.