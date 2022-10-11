Директор департамента городского хозяйства – о реформе общественного транспорта

Сургут находится в процессе реформирования своего общественного транспорта. В городе появились первые автобусы с безналичной оплатой и отсутствием кондукторов, разработана новая маршрутная сеть, идет модернизация светофоров. Что происходит и какие ближайшие планы властей в этой сфере – мы обсудили с директором департамента городского хозяйства администрации Сургута Кириллом Киселевым.

– В Сургуте работала группа исследователей, которая должна была проанализировать транспортную систему города и дать некие выводы и рекомендации. К чему они в итоге пришли?

– Первое, что выяснилось – маршрутная сеть общественного транспорта в Сургуте устаревшая. Хотя бы потому, что в городе появились целые новые микрорайоны и другие локации, которых нужно обеспечивать общественным транспортом. Но в течение долгих лет маршрутная сеть не менялась, поэтому утратила актуальность, и сейчас мы разработали ее новую схему.

Второе. Оказалось, что у нас существенная часть маршрутов были «пересекающимися». Это значит, условно, что по одной дороге недалеко друг от друга могли ехать несколько пустых автобусов, а по другой – только один, но переполненный. Это существенный перекос, который мы постарались устранить в новой схеме – при помощи перераспределения автобусов и маршрутов.

Третье. Собственно, когда мы планируем реализовывать эти изменения. План следующий: сначала поэтапно меняем маршрутную сетку, причем делаем это, согласно рекомендациям специалистов, в теплое время года – в нашем случае это с 1 мая. Сразу успокою тех, кто привык к нынешней системе – изменениям подвергнутся около 30 процентов маршрутов, и мы постарались сохранить все названия, чтобы не вводить людей в заблуждение.

– Могу точно сказать, что в Москве изменение маршрутов хоть и готовилось заранее, для людей все равно стало сюрпризом.

– Да, мы изучали этот опыт и понимаем, что это крайне непросто. Поэтому будем двигаться вперед поэтапно.

– Планируете ли расширение автобусного парка?

– Расширение пока не планируем. Обновление подвижного состава планируется в среднесрочной перспективе.

– Как дела с системой безналичной оплаты, запуск которой вызвал много шума?

– Она продолжается в тестовом режиме. Компания СПОПАТ сейчас активно набирается опыта в ее использовании, так как раньше такого у нас в городе не было. Поэтому на некоторые маршруты даже с безналичной оплатой выводят кондукторов, чтобы они помогали пассажирам разобраться, как это все работает.

– Когда планируете полный переход на систему без кондукторов?

– К маю 2023 года, когда включится новая маршрутная система. Это же будет касаться частных компаний, которые у нас обслуживают регулируемые маршруты – пока мы им только рекомендовали использовать систему без кондукторов, но в мае планируем это условие сделать обязательным.

– Было много разговоров о том, как «зайцы» обрушат всю экономику СПОПАТа, потому что смогут кататься и не платить за проезд. Что-то подобное случилось?

– Как мне докладывают сейчас – выручка даже возросла. Это во многом зависит от менталитета, и нам есть на что равняться – в Москве уже давно весь общественный транспорт работает без кондукторов. Собственно, в СССР тоже подобное было, мы тогда заходили и передавали 5 копеек за билет через весь автобус. Вопрос в правилах и культуре. Уверен, что наши граждане ответственны. Они понимают, как работает эта система, и зачем нужно платить за проезд.

– Есть ли планы по выпуску карт для проезда и пересадок, типа московской «Тройки»?

– Планы есть. Точно будет выпуск карт для проезда на три месяца, на месяц, и краткосрочных карт. Но это позже, сначала нужно объяснить людям новую маршрутную систему и дать время привыкнуть к ней.

– Будете ли создавать выделенные полосы?

– Такие рекомендации есть, и перспективы есть, но не сейчас. Потому как этот проект довольно сложный и капиталоемкий.

– Какие затраты там потребуются?

– Строительство дополнительных автомобильных полос. Ведь если в рамках существующей дорожной сети мы выделим полосу для общественного транспорта, значит, на одну полосу сократим пространство для автомобилистов. И этим усилим заторы и пробки, которых в городе и так хватает. В целом – перспектива создания выделенных полос есть, но пока это не первый приоритет.

– Как насчет предсказуемости движения автобусов? Чтобы можно было следить за их движением? Или хотя бы электронные табло на остановках.

– Мы обновили и запустили портал по пассажирским перевозкам, в котором все эти данные будут доступны и корректны. Раньше бывали ситуации, когда человек смотрит на карту, и видит, что автобус уже должен приехать – а его нет. Подобные неполадки мы устранили. Так что заходите на bus.admsurgut.ru, там много полезной информации.

Электронные табло на остановках – это элемент интеллектуальных транспортных систем, мы тоже ведем работу в этом направлении, но пока сосредоточены на модернизации светофоров, что бы они по всему городу регулировали режимы работы в зависимости от интенсивности траффика.

При поддержке администрации Сургута