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​Горячие финские выбросы

Какие вопросы следует задать владельцам Сургутской ГРЭС-2 перед их уходом из России

​Горячие финские выбросы
Фото предоставлено автором

Об уходе из России и срочной продаже бизнеса заявил финский энергоконцерн Fortum, – основной акционер «Юнипро», которая владеет сургутской ГРЭС-2, самым крупным производителем электроэнергии в России и третьей по мощности тепловой электростанцией в мире.

Напомню, после реформы РАО «ЕЭС» станцией управляли немецкие менеджеры из E.On, а в 2016 году предприятие приобрела финская компания. Из отрытых источников можно узнать, что за период управления структурой иностранцами существенно выросла прибыль компании и дивиденды акционерам, параллельно произошли две серьезные аварии: в 2008 и в 2015. Несколько раз прокуратура привлекала компанию к штрафам за нарушение экологического законодательства за выброс метана, формальдегида и бензопирена, отсутствие рыбозащитных сооружений в водохранилище.

В 2011 году вне первоначального проекта станции, утвержденного в 1985 году, построены два парогазовых энергоблока в отдельных зданиях со своими трубами, которые кратно ниже труб ГРЭС- 2, высота которых составляет 273 метра, что позволяет держать в норме концентрацию вещества в воздухе. Что, по моему мнению, не могут гарантировать трубы энергоблоков 2011 года. Доверие к советским инженерам у меня выше, чем к специалистам General Electric, изготовившим парогазовые турбины, особенно, в свете последних событий.

Также в настоящее время под вопросом инвестиции компании, запланированные для снижения углеродного следа (20 673,7 тыс. тонн СО2‐экв), выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих веществ в количестве 40,8 тыс. тонн.

По оценкам экспертов, если же доли в ТГК-1 и «Юнипро» будут продаваться близко к стоимости чистых активов, Fortum может получить 124 миллиарда рублей прибыли, плюс 88 миллиардов за российскую ПАО «Фортум».

Считаю целесообразным потенциальному покупателю требовать дисконт по стоимости в связи с необходимостью приведения в порядок экологической ситуации в районе города Сургута до допустимых показателей, завершения инвестиций в снижение выбросов углерода и модернизацию энергоблоков и фильтров. Эта ситуация, безусловно, должна быть предметом обсуждения в ходе переговоров в связи с ее высокой актуальностью для жителей города Сургута.

Другой немаловажной темой является цена электроэнергии за киловатт для юридических лиц, которая в Сургуте составляет более 7 рублей – через ограждение от крупнейшей ГРЭС страны. Такая стоимость душит любую существенную предпринимательскую инициативу и проекты, заставляет крупные корпорации создавать собственную генерацию, делает неконкурентноспособной продукцию, произведенную в нашем городе.

Но данный вопрос не к Fortum или новым владельцам ГРЭС-2. Это назревший вопрос пересмотра принципов формирования цены. Текущее состояние экономики и разные варианты будущего развития позволяют открыто приступить к изменению подходов.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 125, комментариев: 0
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