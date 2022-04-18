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​Вечная пилюля

Перманентный кризис: самая постоянная рубрика «Нового Города»

​Вечная пилюля
Фото предоставлено автором

В 1993 году на последней полосе НГ мы завели юмористическую рубрику «Пилюля от кризиса». Название предложил Олег Владимиров.

Она не прекращалась ни разу, ни в одном номере.

Перманентный кризис. Все 30 лет.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 88, комментариев: 0

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