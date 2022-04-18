Перманентный кризис: самая постоянная рубрика «Нового Города»

В 1993 году на последней полосе НГ мы завели юмористическую рубрику «Пилюля от кризиса». Название предложил Олег Владимиров.
Она не прекращалась ни разу, ни в одном номере.
Перманентный кризис. Все 30 лет.
В 1993 году на последней полосе НГ мы завели юмористическую рубрику «Пилюля от кризиса». Название предложил Олег Владимиров.
Она не прекращалась ни разу, ни в одном номере.
Перманентный кризис. Все 30 лет.
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