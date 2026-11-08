Пять интересных находок на «Авито», которыми можно украсить новогоднюю елку

До Нового года остается меньше двух месяцев, а значит, самое время задуматься, чем украсить праздничную елку. Можно обойтись привычными шарами, мишурой и гирляндами, однако, если хочется чего-то необычного, стоит заглянуть на сайты объявлений. Там встречаются и сказочные персонажи за десятки тысяч рублей, и игрушки с северным колоритом, и даже существа из вселенной Гарри Поттера. Корреспондент СИА-ПРЕСС изучил предложения на «Авито» в Сургуте и собрал самые интересные находки.

Сказка за 20 тысяч рублей

Фото: Авито

Самой дорогой находкой в подборке стал набор елочных игрушек по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. За семь украшений продавец просит 20 тысяч рублей.

В коллекцию вошли князь Гвидон, царевна-лебедь, царица, богатырь, кораблик, белка в тереме и остров «Дивный град». Все фигурки изготовлены вручную из керамики в технике майолики – с использованием цветной глазури.

Высота каждой игрушки составляет 12-14 сантиметров. Продавец уточняет, что набор новый, продается в дизайнерской подарочной упаковке и сопровождается сертификатом подлинности. Купить отдельного персонажа не получится – только всю сказочную компанию сразу.

Орешки со сгущенкой, мухоморы и немного уюта

Фото: Авито

Тем, кто предпочитает что-то более домашнее, предлагают вязаные елочные игрушки. В одном из объявлений нашелся целый набор из 11 украшений ручной работы. Здесь есть шишка, красная рукавичка со снежинкой, крендель, мухомор, фонарик, конфеты и даже орешек со сгущенкой.

Отдельное место в коллекции занимает козочка с вышитыми узорами. По словам продавца, орнаменты имеют обережное значение и символизируют удачу, защиту и благополучие.

Все украшения связаны из пряжи, а набор уже упакован в подарочную коробку.

Северный колорит на новогодней елке