Сургутян предупредили об опасности заражения бешенством

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Бешенством болеют все млекопитающие.

Хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, и даже птицы, вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых. Люди заражаются от укусов или царапин собак, кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, корсаков, барсуков и других зверей. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека также ведет к передаче вируса. Это же относится к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая ткань) на слизистые оболочки (например глаза, ротовой и носовой полости).

Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.

Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими и безнадзорными животными, в том числе грызунами, во время отдыха на природе.

Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарном центре и ежегодно прививаться против бешенства.

Если ваше животное укусило человека нужно сообщить пострадавшему свой адрес и доставить собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом. Наблюдение за животным длится 10 дней. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего ответственность наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывай и ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский пункт по месту жительства.

В целях своевременного выявления и профилактики распространения бешенства диких животных сотрудники органов лесного хозяйства, охраны природы, охотничьего хозяйства, заповедников и заказников обязаны:

- немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы о случаях заболевания или необычном поведении диких животных (отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение на людей или животных);

- направлять в ветеринарные лаборатории для исследования на бешенство трупы диких хищников (лисиц, енотовидных собак, песцов, волков, корсаков, шакалов), обнаруженные в охотничьих угодьях, на территориях заповедников, заказников, в зеленых зонах крупных населенных пунктов;

- регулировать численность диких хищных животных и безнадзорных животных, браконьерствующих в охотничьих угодьях;

- животные участвующие в мероприятиях охоты, рыбалки необходимо вакцинировать против бешенства согласно инструкции по применению.

Что делать при укусе:

- промыть рану обильным количеством воды с мылом;

- края раны прижечь йодом или зелёнкой, наложить стерильную повязку;

- немедленно обратиться в ближайшее лечебное учреждение.

Чего делать нельзя при укусе:

- прижигать раны;

- накладывать швы.

Меры предосторожности:

- прививайте своих животных против бешенства;

- не допускайте контакта домашних животных с безнадзорными животными;

- будьте осторожны перед тем, как погладить, покормить незнакомое животное.

При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в государственное ветеринарное учреждение, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.