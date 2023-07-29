Рассматриваем ситуации, когда можно вернуть билет за междугородный автобус

Междугородние поездки на автобусах остаются самым доступным (а иногда даже единственным) способом добраться до пункта назначения. Однако путешествие не всегда может состояться. Тогда встает вопрос: как вернуть билет? Рассказываем, в каких случаях это можно сделать и какова будет компенсация.

Причины возврата и положенная компенсация

1.Добровольный возврат до отправления автобуса

Если сдать билет не позднее чем за два часа до отправления автобуса, можно вернуть стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 5% их стоимости. Если сдаете билет позднее этого срока, но до отправления автобуса, можно получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 15% их стоимости. Сумма возврата регулируется Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 8 ноября 2007 года (статья 23).



Помимо указанных 5% или 15%, которые вычитаются из стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, удерживаются также сервисные сборы сайтов-агрегаторов.

Эти правила действуют даже если вы заболели и сдаете билет заранее. Получить полную стоимость обратно в случае возврата билета из-за болезни не получится. Но если вы заболели и точно понимаете, что никуда не поедете, лучше сделать возврат до отправления рейса, потому что после сумма удержаний будет больше.

Чтобы вернуть билет до отправления, обращайтесь в кассу или зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении, где вы совершали покупку. На Туту заказ в личном кабинете самостоятельно можно вернуть только полностью. Если купили два билета, а сдаете один, нужно позвонить в контакт-центр или оставить заявку через личный кабинет.

2.Возврат после отправления автобуса по инициативе путешественника

Если пассажир опоздал на рейс, билет на междугородный автобус по России можно сдать в течение трех часов после отправления. В этом случае удерживают 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

Опоздание на рейс должно быть подтверждено автовокзалом. Даже если билет электронный, придется его распечатать и обратиться в кассу или к дежурному администратору вокзала, чтобы сделать отметку в билете или маршрутной квитанции. После этого нужно написать в контакт-центр сайта, где был куплен билет, и приложить к письму фото или скан маршрутной квитанции с отметкой.

Если от поездки пришлось отказаться из-за болезни или травмы и есть подтверждающие документы, обратиться за возвратом можно в течение трех суток после отправления автобуса. В таком случае также будут удержаны 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

Кроме того, можно вместо возврата запросить новый билет. Но тогда придется доплатить 25% стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

На международных маршрутах возврат билета после отправления автобуса часто бывает невозможен, а сборы при добровольном возврате могут быть выше, чем на маршрутах по России. Условия возврата билета на такие рейсы лучше уточнять до покупки.

3.Вынужденный возврат из-за отмены или задержки рейса

Если рейс отменен, пассажиру должны вернуть полную стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади. Вернется ли сервисный сбор, зависит от сайта-агрегатора.

Пассажир имеет право на компенсацию полной стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади и в том случае, если рейс задержан больше, чем на час, а также в ситуациях, когда пассажиру не предоставили место в автобусе или предоставили, но другой категории — дешевле, чем он покупал.

Порядок и сроки возврата

Итак, суммы компенсации и удержаний прописаны в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Однако перевозчики могут устанавливать свои условия возврата (не сумму компенсации, а порядок). Поэтому порядок возврата уточняйте у перевозчика напрямую или в сервисе, где покупали билет.

Упомянутым Уставом регламентируется максимальный срок возврата — десять дней с момента предъявления требования перевозчику. По практике Туту, обычно деньги возвращаются на карту в течение пяти–семи дней.

С условиями возврата лучше ознакомиться на этапе покупки — до того, как билет оплачен. Если билет уже оформлен, правила возврата можно найти в личном кабинете сервиса, где совершена покупка. Если билет приобретен в кассе автовокзала, за возвратом придется обращаться туда.

Тщательно выбирайте перевозчика. Перед покупкой советуем посмотреть отзывы пассажиров, особенно если вы не путешествовали ранее на автобусе или отправляетесь на дальнее расстояние.

Приведенная информация актуальна для рейсов междугороднего сообщения, которые проходят только по территории России. По материалам сервиса путешествий Туту. Не реклама.