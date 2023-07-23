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​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Основные правила и советы для безопасной и эффективной грибной прогулки

​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay, unsplash.com

В Югре продолжается грибной сезон. Чтобы поход в лес за грибами получился максимально приятным и безопасным, необходимо знать некоторые основные правила и советы. В этом обзоре мы рассмотрим, как правильно ходить в лес и собирать грибы.

Подготовка и экипировка

Проверьте прогноз погоды и выберите подходящий день для прогулки. Оденьтесь соответственно погодным условиям и выбранной местности: носите удобную и защитную одежду, обувь с прочной подошвой и шляпу. Возьмите с собой корзинку или ведро для сбора грибов, нож, аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами, питьевую воду и бутерброды, электронный GPS навигатор и телефон с заряженной батареей.

Выбор места

Исследуйте лесные участки, которые известны своими грибными местами. Обратите внимание на типы деревьев, так как некоторые грибы предпочитают определенные виды деревьев в качестве местообитания. Избегайте участков рядом с обочинами автомобильных дорог, промзонами, химическими заводами, железными дорогами и автомагистралями. Собранные там грибы могут быть опасными для здоровья.

Безопасность

Будьте осторожны при передвижении по лесу, особенно по неровной местности или вблизи склонов. Избегайте контакта с неизвестными растениями или ягодами, так как они могут быть ядовитыми. Чтобы не заблудиться, заранее планируйте свой маршрут и старайтесь не заходить слишком далеко в лес. Здесь мы рассказали, как вести себя в тайге, если вы все же заплутали.

Правила сбора грибов

Никогда не собирайте грибы, в съедобности которых не уверены. Если вы не знаете гриб, лучше его не трогать. Также не рекомендуется собирать поврежденные или старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты.

Отрезайте грибы ножом, оставляя небольшой остаток над почвой. Это поможет сохранить грибное место и будет способствовать росту новых грибов. Собранные грибы сразу же очищайте от приставшей к ним земли, листьев, хвои, травы и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 107, комментариев: 0
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