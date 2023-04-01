ТОП-3 новшеств, которые вступили в силу в апреле для собственников домов и квартир

Новый месяц – новые изменения. В этом году апрель подготовил важные новости для собственников недвижимости. Здесь мы подобно расскажем, что меняется для владельцев квартир и домов в 2023 году.

Уведомлять налоговую об имуществе стало проще

Физ.лица теперь могут подавать уведомление об имуществе в налоговую в упрощенной форме. Теперь не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики транспортных средств.

Такое уведомление нужно подавать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, если календарный год закончился, а уведомление из налоговой для оплаты не пришло, и налоги не уплачены.

Перерасчет за общедомовое имущество за прошлый год

Собственникам квартир к 1 апреля 2023 года пересчитают оплату за общедомовые нужды за 2022 год. Ранее их стали рассчитывать исходя из физического потребления по общедомовым счетчикам, до этого все платежи были ограничены нормативами.

Если счетчиков в доме нет, то суммы будут рассчитывать по измененным нормативам — для жителей таких домов сумма в квитанции может оказаться выше ожидаемой.

Субсидии на оплату ЖКУ вернулись

Приостановленную субсидию на оплату ЖКУ возвращают с 1 апреля. Размер компенсации зависит от отношения дохода семьи к прожиточному минимуму и соответствия расходов на ЖКУ региональному стандарту стоимости коммунальных услуг. При расчете субсидии учитывается совокупный доход до вычета налогов всех членов семьи за 6 месяцев, даже тех, кто живет в другом месте.

По информации журнала Домклик