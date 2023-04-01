16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3233   EUR  84,1116  

Новости

Больше новостей
Проект очистки Саймы в ближайшие годы начнет осуществляться?
Комментировать
0
Ваша покупательская способность за последние полгода...

выросла 11.8%

снизилась 70.1%

осталась неизменно высокой 7.1%

осталась неизменно низкой 5.5%

не знаю 5.5%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Как вам новый проект реконструкции ГКЦ?

Хорошо 24%

Плохо 29%

Не знаю 47%

Всего голосов: 100

Комментировать
0
Как вы оцениваете идею превратить «Аврору» в спортивно-досуговый центр?

Положительно 66.7%

Отрицательно 22.8%

Не знаю 10.5%

Всего голосов: 114

Комментировать
0
Больше опросов

Какие изменения ждут собственников недвижимости в апреле 2023 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-3 новшеств, которые вступили в силу в апреле для собственников домов и квартир

Какие изменения ждут собственников недвижимости в апреле 2023 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: vk.com/publicadmsurgut8

Новый месяц – новые изменения. В этом году апрель подготовил важные новости для собственников недвижимости. Здесь мы подобно расскажем, что меняется для владельцев квартир и домов в 2023 году.

Уведомлять налоговую об имуществе стало проще

Физ.лица теперь могут подавать уведомление об имуществе в налоговую в упрощенной форме. Теперь не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики транспортных средств.

Такое уведомление нужно подавать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, если календарный год закончился, а уведомление из налоговой для оплаты не пришло, и налоги не уплачены.

Перерасчет за общедомовое имущество за прошлый год

Собственникам квартир к 1 апреля 2023 года пересчитают оплату за общедомовые нужды за 2022 год. Ранее их стали рассчитывать исходя из физического потребления по общедомовым счетчикам, до этого все платежи были ограничены нормативами.

Если счетчиков в доме нет, то суммы будут рассчитывать по измененным нормативам — для жителей таких домов сумма в квитанции может оказаться выше ожидаемой.

Субсидии на оплату ЖКУ вернулись

Приостановленную субсидию на оплату ЖКУ возвращают с 1 апреля. Размер компенсации зависит от отношения дохода семьи к прожиточному минимуму и соответствия расходов на ЖКУ региональному стандарту стоимости коммунальных услуг. При расчете субсидии учитывается совокупный доход до вычета налогов всех членов семьи за 6 месяцев, даже тех, кто живет в другом месте.

По информации журнала Домклик


нравится (1) не нравится (0)
01 апреля в 17:07, просмотров: 1021, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре работодатели следят за подчиненными в соцсетях 1072
  2. На кофейной гуще // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 813
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 693
  4. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 622
  5. Рентгенхирурги СОКБ спасли более 450 югорчан от потери нижней конечности 414
  6. Пожилая югорчанка переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки 340
  7. ​В Югре выявили 66 новых случаев ковида, больше всего - среди пенсионеров 330
  8. ​Ольга Патрактинова: «При возникновении финансовых проблем лучше не прятаться от кредитора…» 317
  9. ​Югре вручили кубок «За развитие биатлона» 314
  10. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 306
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2863
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2244
  3. ​Галаховы 2117
  4. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1902
  5. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1852
  6. ​Приглашение к разговору 1741
  7. ​МТС объявила о глобальном ребрендинге 1663
  8. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1626
  9. Жители Дорожного жалуются на наплыв наркоторговцев 1615
  10. ​Сургутянам пригрозили штрафами за выход на лед 1608
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 18131
  2. ​Был ли майдан? 14542
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9680
  4. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3780
  5. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3716
  6. Поверенный Его Величества 3531
  7. Город Нового года 3114
  8. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3102
  9. ​Бхай или не бхай? 2992
  10. Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома 2969

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика