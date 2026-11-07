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​Белые разводы на ботинках: почему зимой портится обувь и как ее спасти от соли // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Спасаем обувь от пескосоляной смеси на сургутских дорогах и тротуарах

​Белые разводы на ботинках: почему зимой портится обувь и как ее спасти от соли // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото сгенерировано ИИ

В Сургуте для борьбы с гололедом используют классическую пескосоляную смесь. На зимний сезон дорожные предприятия заготовили более 48 тысяч кубометров такого материала. Им обрабатывают дороги, тротуары и внутриквартальные проезды, содержание которых продлится до 15 апреля 2027 года.

Для пешеходов посыпка снижает риск падения, но для обуви создает отдельную проблему. Вместе со снегом и водой соль попадает на ботинки, впитывается в кожу и после высыхания оставляет белые разводы. Песок добавляет механическое воздействие: его твердые частицы царапают поверхность и втирают грязь в мелкие повреждения. Разбираемся, как защитить зимнюю обувь и что делать, если соляные следы уже появились.

Почему на обуви появляются белые разводы

Снег на обработанном тротуаре смешивается с солью и превращается в грязную соленую кашу. Она попадает не только на подошву, но и на нижнюю часть ботинка, швы, места соединения материалов и молнии. Пока обувь мокрая, повреждения могут быть незаметны. При высыхании вода испаряется, а соль остается на поверхности и внутри материала. Так появляются белые или сероватые полосы. Если просто стереть сухой налет, часть соли останется в порах, а после следующего намокания снова выступит наружу. Дополнительную опасность представляет песок. При попытке энергично оттереть грязную обувь его частицы действуют как абразив и оставляют царапины.

Особенно тяжело регулярный контакт с солью переносит натуральная кожа. Она становится жесткой, теряет эластичность и со временем может покрыться трещинами.

Первые минуты дома: не оставлять ботинки высыхать грязными

Главная ошибка — снять обувь и оставить ее в прихожей до утра. За несколько часов соленая влага впитается глубже, а удалить разводы станет сложнее.

После возвращения домой нужно:

  • расстегнуть обувь и вынуть стельки, если это предусмотрено конструкцией;
  • осторожно стряхнуть крупные частицы песка;
  • протереть подошву и рант;
  • убрать соленую кашу с верхней части обуви;
  • оставить пару сушиться при комнатной температуре.

Гладкую кожу можно протереть мягкой влажной тканью или салфеткой. Тряпку необходимо несколько раз прополоскать, чтобы не размазывать солевой раствор по всей поверхности.

Замшу и нубук не следует интенсивно тереть в мокром состоянии. Сначала поверхность промокают салфеткой, не прижимая ворс, затем обуви дают высохнуть и очищают специальной щеткой.

Как очистить гладкую кожаную обувь

Сначала ботинки очищают слегка влажной тканью, двигаясь от края пятна к центру. Если белые следы сохраняются, лучше использовать специальный очиститель от соли и реагентов, предназначенный именно для гладкой кожи. После очистки обувь должна полностью высохнуть. Затем на нее наносят крем: он возвращает коже часть утраченной эластичности и создает дополнительный защитный слой. После впитывания крема поверхность можно отполировать мягкой щеткой или тканью.

Нельзя сразу покрывать разводы краской или толстым слоем крема. Это лишь маскирует пятно, тогда как соль остается внутри и продолжает воздействовать на материал.

Не забыть про швы, молнии и металлические детали

Даже если верх ботинка выглядит чистым, соль может оставаться в швах и по линии соединения с подошвой. Эти участки удобно очищать мягкой старой зубной щеткой, не нажимая слишком сильно.

Молнию следует избавлять от песка и периодически обрабатывать предназначенным для нее средством. Солевой раствор может вызывать коррозию металлических бегунков, люверсов, пряжек и декоративных элементов. После очистки их необходимо вытереть насухо.

Особое внимание требуется обуви с повреждениями. Небольшая трещина в покрытии, разошедшийся шов или начинающая отклеиваться подошва позволяют соленой воде быстрее проникать внутрь. Такую пару лучше отремонтировать до того, как дефект станет серьезным.

Почему нельзя сушить ботинки на батарее

Промокшую обувь хочется высушить как можно быстрее, однако батарея или направленный поток горячего воздуха могут причинить не меньше вреда, чем соль. При резком нагревании натуральная кожа пересыхает, сжимается и трескается. Обувной клей может размягчиться, подошва — деформироваться или начать отходить. Замша после горячей сушки становится жесткой, а искусственное покрытие иногда коробится.

Ботинки нужно сушить при комнатной температуре вдали от радиатора. Внутрь можно неплотно вложить белую бумагу, меняя ее по мере намокания, либо использовать сушилку с мягким нагревом, если она разрешена производителем обуви. Газеты для светлой подкладки нежелательны: типографская краска может оставить следы.

Общие рекомендации по уходу также запрещают сушить обувь непосредственно на батареях, электрообогревателях и других нагревательных поверхностях.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 216, комментариев: 0
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