Иногородний перевозчик забирает 11 маршрутов Сургута: выдержит ли СПОПАТ?

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830383"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213945"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=k1aVWHD3SpbjF5xaxgOAXeqHMGcEgGJLf+X9HP+sN2esXXL2wokFCoLahHtBkSe80bGxfVc6YiQmZ+foAIirlwNrp2c/q0JcPxCTqlaSH4pZW+nqBw6r30KJb2mI/0Q5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=k1aVWHD3SpbjF5xaxgOAXeqHMGcEgGJLf+X9HP+sN2esXXL2wokFCoLahHtBkSe80bGxfVc6YiQmZ+foAIirlwNrp2c/q0JcPxCTqlaSH4pZW+nqBw6r30KJb2mI/0Q5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7f6eec0f39a2499f2968a78068ffaae.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:53:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213980"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rrYb/RJAs5Y+JxOjEHrGeEIN30rliRwGC780C7vkjqeTSMOXAv3RVwL6cL71ghUzXxpyNhsFNLj0uqWX2P06GHzyjRfLcUBsf9G1AuCRa9hgy49E4naBfcrtRGqg2DZb"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rrYb/RJAs5Y+JxOjEHrGeEIN30rliRwGC780C7vkjqeTSMOXAv3RVwL6cL71ghUzXxpyNhsFNLj0uqWX2P06GHzyjRfLcUBsf9G1AuCRa9hgy49E4naBfcrtRGqg2DZb"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "823a91289bc5eb9ed48b83ee57682b4e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:52:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830383"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213945"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=k1aVWHD3SpbjF5xaxgOAXeqHMGcEgGJLf+X9HP+sN2esXXL2wokFCoLahHtBkSe80bGxfVc6YiQmZ+foAIirlwNrp2c/q0JcPxCTqlaSH4pZW+nqBw6r30KJb2mI/0Q5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=k1aVWHD3SpbjF5xaxgOAXeqHMGcEgGJLf+X9HP+sN2esXXL2wokFCoLahHtBkSe80bGxfVc6YiQmZ+foAIirlwNrp2c/q0JcPxCTqlaSH4pZW+nqBw6r30KJb2mI/0Q5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7f6eec0f39a2499f2968a78068ffaae.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:53:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213980"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rrYb/RJAs5Y+JxOjEHrGeEIN30rliRwGC780C7vkjqeTSMOXAv3RVwL6cL71ghUzXxpyNhsFNLj0uqWX2P06GHzyjRfLcUBsf9G1AuCRa9hgy49E4naBfcrtRGqg2DZb"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rrYb/RJAs5Y+JxOjEHrGeEIN30rliRwGC780C7vkjqeTSMOXAv3RVwL6cL71ghUzXxpyNhsFNLj0uqWX2P06GHzyjRfLcUBsf9G1AuCRa9hgy49E4naBfcrtRGqg2DZb"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "823a91289bc5eb9ed48b83ee57682b4e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:52:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  85,7116   EUR  96,0313  

Новости

Больше новостей
С приходом частного перевозчика на популярные автобусные маршруты в Сургуте вы ожидаете:
Комментировать
0
Какой формат выборов главы города вам нравится больше?
Комментировать
0
Должны ли власти Сургута пускать иногородних перевозчиков, которые потеснят СПОПАТ?

Да, конкуренция это хорошо 52.9%

Нет, общественный транспорт должен быть под контролем муниципалитета 44.5%

Не знаю 2.6%

Всего голосов: 191

Комментировать
0
Если объявлен режим беспилотной опасности, вы отправляете ребенка в школу?

Да 55.6%

Нет 15.3%

У меня нет детей школьного возраста 29.2%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Больше опросов

​Непонятно, как СПОПАТ сможет выжить после потери половины своего объема перевозок

Иногородний перевозчик забирает 11 маршрутов Сургута: выдержит ли СПОПАТ?

Читать Слушать (9:7) Скачать (12.53 МБ)
​Непонятно, как СПОПАТ сможет выжить после потери половины своего объема перевозок
Фото администрации Сургута

СПОПАТ потерял контракт на 1,7 миллиарда рублей на обслуживание одиннадцати очень важных автобусных маршрутов Сургута. Его получила компания «Самара Авто Газ», и теперь возникает вопрос, сможет ли муниципальный перевозчик выдержать потерю значительной части работы.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают приход иногородней компании, перспективы СПОПАТа и обещания городской администрации сохранить стабильную работу общественного транспорта. Почему конкуренция может оказаться испытанием для муниципального предприятия и нужен ли Сургуту полный муниципальный контроль над ключевыми коммунальными предприятиями — в свежем выпуске «О чем говорят».

Дмитрий Щеглов: СПОПАТ все же потерял огромный контракт на 1,7 млрд рублей в Сургуте и теперь уже не может считаться основным перевозчиком в нашем городе, потому что на этот контракт приходится чуть-чуть больше, но чуть-чуть больше половины всего объема перевозок в нашем городе в целом. Что же с ним будет? Обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте, все друзья.

Д.Щ.: Ситуация у нас следующая. Компания, которая называется «Самара Авто Газ», выиграла контракт на обслуживание одиннадцати городских автобусных маршрутов на сумму 1,7 млрд рублей. И это примерно, как сказал нам заместитель главы Сургута, примерно 50% объема перевозок всего, которые раньше принадлежали СПОПАТу.

Здесь я хочу передать большой привет, а также кубок кристальной честности компании, которая называется «Домтрансавто», которую мы обсуждали в прошлый раз. Потому что, когда ходили слухи, что «Домтрансавто» заберет этот контракт, мы ей написали и спросили: «Ребята, это вы собираетесь выиграть контракт в Сургуте?» Они сказали: «Нет, конечно же, не мы». И в итоге выяснилось, что забирает контракт компания «Самара Авто Газ», которая, по публичным данным, является учредителем компании «Домтрансавто». То есть у нас совершенно никто против правды не погрешил, и все было сказано абсолютно корректно.

Но тем не менее, в общем, есть некая компания, которая возит много где, много кого, и сейчас встает большой вопрос. Вот она придет к нам в Сургут. Каким образом она планирует привезти сюда автобусы, людей, водителей, механиков, обслуживающий персонал, производственные базы и так далее. Это мы все узнаем. 1 декабря они должны выйти на линии и катать людей по, соответственно, одиннадцати самым жирным маршрутам в городе Сургуте.

При этом, как нам говорят в городской администрации, со СПОПАТом никаких, никаких проблем не случится, потому что у них есть другие контракты, у них есть другие объемы, и все они просто будут кататься по другим маршрутам, все будет, в принципе, как раньше. Опять же, мы пока не знаем независимых оценок, скоро прочитаете их на siapress.ru. Но вообще-то ранее эксперты предполагали, что если контракт на 1,7 млрд рублей уплывает от СПОПАТа, то СПОПАТ фактически приходит в предбанкротное состояние.

В прошлый раз мы говорили: стоит ли городской власти заниматься протекционизмом по отношению к местному перевозчику, чтобы, так сказать, гарантировать нормальную работу общественного транспорта в Сургуте? Теперь мы знаем, что уже все, что уже теперь точно придет иногородний перевозчик и каким-то образом будет работать.

Твои предположения, Тарас, как сейчас будет развиваться ситуация? Действительно ли СПОПАТ сможет выдержать всю эту ситуацию? Действительно ли у нас так все хорошо получится, что у нас и СПОПАТ выживет, и иногородний перевозчик придет, конкуренцию усилит, и будет у нас вообще все шикарно в городе Сургуте с точки зрения общественного транспорта?

Т.С.: СПОПАТ не выдерживал прибыльной экономики без сорок пятого и сорок седьмого маршрутов. Мы помним, что пришлось забрать у частного оператора эти два сверхвыгодных маршрута, передать СПОПАТу, чтобы подтянуть ему штаны. Как теперь СПОПАТ выдержит конкуренцию со своим поглотителем фактически, половиной его экономики?

Ведь экономика СПОПАТа не разделится пополам, там же не так математика работает, там же все не в арифметической, а в геометрической прогрессии. То есть есть штат, есть управленческий штат, есть технологический штат, есть парк, есть… Да чего там, много чего есть, понимаем? Поэтому это очень интересно.

Смотрите, давайте от общего к частному. Вообще конкуренция — это хорошо или нет?

Д.Щ.: Вроде базово хорошо.

Т.С.: Вроде бы очевидно, правда? То есть конкуренция — это всегда лучше монополии, правда? Но в конкурентной ли экономике мы наблюдаем конкретную конкуренцию СПОПАТа с его конкурентом? Точно ли все пространство, где это происходит, является конкурентной рыночной средой?

Есть ощущение, что нам под видом конкуренции предлагают что-то суррогатное, потому что за пределами СПОПАТа никакой конкуренции на рынке автотранспорта не существует. И даже та технология, по которой на этот тендер зашла фирма, — я ее не помню, и я не думаю, что есть смысл сильно запоминать, — потому что технология через подставные дочерние структуры — это уже не очень конкурентный способ выигрывать деньги на открытом рынке, согласитесь, да? Потому что, если ты конкурируешь, то ты заходишь на тот или иной конкурс известным в этой сфере деятельности оператором. Например, Аэрофлот…

Д.Щ.: Типа с открытым забралом заходишь и говоришь: «Здравствуйте, я пришел».

Т.С.: Разумеется. Конечно, в свое время Аэрофлот очень тяжело пробивался на рынок авиаперевозок сургутского авиаузла. Очень тяжелая была история. Сопротивлялся основной перевозчик этому процессу. Но все же знали, что это Аэрофлот, что это не Пупкин и компания. Это был Аэрофлот, вот его бренд, вот его ИНН. Откройте, посмотрите, прочитайте все про него.

И несмотря на то, что конечные потребители, то бишь пассажиры, никак не могли повлиять на эту конкурентную борьбу, они хотя бы точно знали, что нам-то Аэрофлот нужен. Мы Аэрофлот хотим, правильно? Здесь заходит какая-то контора, которая говорит: «Нет, это не мы». То есть она уже врет на старте. Может быть, слушайте, это прекрасный автотранспортный цех, как в нетленном произведении Михаила Михайловича Жванецкого, но подозреваю, что нас ждет нечто подобное. Потому что в условиях, когда экономика СПОПАТа не выправлена и, скажем так, она балансирует на грани убыточной деятельности, фактически, конечно, это убыточное предприятие. И без дотаций бюджета — прямых, косвенных, через тендеры, контракты, аукционы — оно становится убыточным и мертвым.

В этих условиях появляется так называемая конкурентная борьба. Так у СПОПАТа нет сил на конкурентную борьбу, это слабый игрок, он не выдержит никакой конкуренции. СПОПАТ бы сам хотел быть абсолютным монополистом, он не хотел бы никаких других операторов. СПОПАТ как предприятие говорит своему главному учредителю, то бишь городской администрации: «Давай мы меня сделаем абсолютно единственным перевозчиком, мне надо для этого столько-то денег. Да, мы готовы на реструктуризацию бизнеса, на изменение производственной структуры, на оптимизацию».

Это все понятные вещи, очевидные, и мы наблюдаем, как наблюдатели, мы наблюдаем, что последние годы в СПОПАТе проводится большая работа по оптимизации. И из какой-то рухляди он превращается в более-менее современное предприятие: автобусы закупаются, управленческие процессы меняются, все это ясно.

Но СПОПАТ — не сильный бизнес, он, он не может сейчас взять и отдать свою долю. Я не знаю, это как Microsoft взяли, разделили по антимонопольному законодательству, чтобы слишком большим не был. Он разделится хоть на 100 кусков, он останется Microsoft, мы это понимаем. А СПОПАТ не останется СПОПАТом?

Здесь вопросов много, конечно, возникает. Насколько необходим был этот конкурс? Не заход ли это через задний двор на рынок сургутских денег? Получит ли город качественное транспортное обслуживание населения? Или мы начнем сейчас, с наступлением зимы, каждый день читать в соцсетях вопли сургутян, которых то переехали, то дверью голову прищемили, то, значит, вообще не приехал автобус? Посмотрим, будем наблюдать.

Мне лично представляется, что, с одной стороны, конкуренция — это благо, но в нынешних условиях это не, не, не выглядит конкуренцией, это выглядит заходом на сургутский пирог очередного неместного игрока. В этой связи было бы все-таки неплохо подумать о том, чтобы ключевые коммунальные предприятия в условиях Крайнего Севера находились под полным муниципальным контролем. Я говорю нерыночную вещь, это претит моему мировоззрению, но в данной ситуации, наверное, это один из способов решения проблемы управляемости коммунальным хозяйством.

Д.Щ.: Дорогие друзья, пожалуйста, высказывайте свое мнение по поводу всей этой ситуации, пожалуйста, предлагайте какие-то свои идеи, что с этим всем делать. А мы с вами будем прощаться. Расшифровку, как всегда, читайте на siapress.ru, читайте, в принципе, siapress.ru, там много хорошего. И до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.


нравится (4) не нравится (1)
06 октября в 15:43, просмотров: 714, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
06 октября в 21:15
Уважаемый Тарас!Вы нисколько не ошибаетесь.Отдать 11 маршрутов.Уважаемые коллеги департамента транспорта в курсе,что это МНОГО ? Интересно, уважаемый Максим Слепов ,про 11 маршрутов (!) никому вопросов не задал,прежде чем "пригласить" Самару (город лета и шестидневной зимы)?Предприятие получило новые автобусы,постаралось повысить зарплату водителям,выстроило расписание и...приглашает других транспортников,ссылаясь на конкуренцию.Прибудут автобусы такого комфорта,как сейчас ездят по маршруту 22.Я не понимаю,зачем ухудшать работу предприятия,которое худо -бедно справляется со своей задачей?Тем более бензиновый кризис многих "подстегнет" использовать общественный транспорт,а не собственный автомобиль.Очень жаль,если 1 декабря горожане войдут в автобус новых перевозчиков через...простите...заднюю дверь.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oW8YiKsR5Q8Svzuw+ZD73bQHgjwN10KI00bUKk4dNJfrfmyPpNbE+RRVGw3Z0M2FV3FWEA6CQ8EZDDZVZcbdZ7N49V72KAr7RvUgKkU+9xU0K94ShR5ytJKraIORgDc+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Четыре года назад некто захотел превратить гараж на улице Рабочей в «автокафе с магазином», и изуродовал облик района на годы. Что там происходит сейчас? 544
  2. В комплексе межуниверситетского кампуса в Тюмени почти готова гостиница, еще девять объектов в процессе 544
  3. Руслан Кухарук поздравил президента России с днем рождения 352
  4. ​По сути — издевательство 343
  5. ​Асфальт у ТЦ «Чеховский» в Сургуте треснул спустя год после ремонта 334
  6. Procter & Gamble подала в суд на сургутянина за продажу Fairy на маркетплейсах 315
  7. В сургутском Сквере юных инженеров на Первопроходцев пройдет высадка деревьев 313
  8. Югра запросила у «Газпрома» дополнительное топливо для сдерживания цен на АЗС 312
  9. В Сургуте мужчина с температурой попал на стол кардиохирургов 311
  10. ​На набережной у СурГУ установят стелу «Память жертвам, погибшим в мирное время» 301
  1. ​Минус 2,7 миллиарда: какие школы, дороги и городские проекты вычеркнуты из бюджета Сургута в этом году 1520
  2. Первый снег в Сургуте будет с дождем, и его будет очень много 1455
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 октября? // АФИША 1371
  4. ​В сургутском Сквере Дружбы народов появилась фотозона 1349
  5. ​Удобство и привилегии: как оформить пенсию через Сбер 1341
  6. В Сургуте на 90 суток приостановлена работа одного из суши-баров после сообщений о кишечных инфекциях 1289
  7. Сварщик из Сургута Валентин Ольховский выиграл федеральный конкурс и получил миллион 1268
  8. ​Памятные даты октября 2026 года: люди, события, юбилеи 1228
  9. В Югре суд не позволил продавцу квартиры провернуть «схему Долиной» 1197
  10. Власти Сургута начали монтаж 49 остановок с обогревом и видеокамерами 1176
  1. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 4842
  2. Миллиард на десятерых: кто из кандидатов в Югре больше всех заработал перед выборами — 2026 3741
  3. Кина не будет! Электричество кончилось! 3638
  4. Треугольник успеха 3593
  5. Такие милые просторы… 3371
  6. Югорчанин поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны» на ТНТ 3233
  7. В думе Югры исчезнут две фракции, зато появится одна новая 2980
  8. Жили-были в Сургуте 2951
  9. Мы то, что мы говорим 2942
  10. ​На продажу 2686

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика