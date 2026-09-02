Цифровой рубль с 1 сентября: что изменится для обычных россиян и бизнеса

С 1 сентября в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. К новой форме денег должны подключаться крупнейшие банки и торговые компании. Для обычного человека цифровой рубль станет еще одним способом оплачивать покупки и переводить деньги. Однако основные преимущества новой системы на первом этапе могут получить не граждане, а бизнес и государство.

Зачем нужен цифровой рубль при уже существующих банковских картах и СБП, поможет ли он предпринимателям экономить, что потеряют банки и действительно ли новая форма денег позволит государству контролировать расходы россиян – разбираемся с экспертами.

А мне что с этого?

На бытовом уровне цифровой рубль мало чем изменит привычный процесс оплаты. Для пользователя новая система фактически станет дополнением к уже существующим способам расчетов, считает директор по работе с цифровыми активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андрей Варнавский.

«С точки зрения непосредственного пользователя цифровой рубль только дополнит СБП, механика будет одна и та же», – сообщил эксперт СИА-ПРЕСС.

Цифровые рубли будут храниться не на счете коммерческого банка, а на платформе Банка России. По словам Варнавского, такая модель повышает сохранность средств.

Еще одним преимуществом для граждан должны стать бесплатные переводы. Однако директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская обращает внимание и на другую сторону: привычных финансовых бонусов цифровой рубль не дает.

«Особых преимуществ для обычных россиян в новинке мы не видим. Нельзя сказать, что технология – предмет первой необходимости для личных финансов. Оформить доходный вклад, взять дешевый кредит или получить повышенный кешбэк, используя цифровой рубль, не получится», – отметила Андриевская в разговоре с редакцией.

При этом для перевода цифровых рублей другому человеку потребуется, чтобы у получателя тоже был открыт цифровой кошелек.

Где выиграет бизнес?

Для бизнеса преимущества новой системы выглядят более конкретными. Одно из основных – возможность сократить расходы на эквайринг, то есть комиссии за прием безналичной оплаты.

«Для человека повышается сохранность его средств. Для банков – это скорее конкурент. Для бизнеса – это сокращение расходов на эквайринг. Для государства – новые способы реализации денежно-кредитной политики», – говорит Варнавский.

Еще одну перспективу отмечает Ирина Андриевская – речь о использовании цифрового рубля в международных расчетах. Эксперт связывает эту возможность в том числе с действующими санкционными ограничениями.

Для бизнеса важна и меньшая зависимость от состояния конкретного банка. Андриевская отмечает, что при проблемах кредитной организации доступ компаний к средствам на обычных счетах может быть временно затруднен. Цифровой кошелек снижает этот риск.

Что потеряют банки?

Для банков, как уже говорилось выше, цифровой рубль несет и потери: эксперты допускают сокращение комиссионных доходов от переводов и эквайринга. При этом массового ухода денег с банковских счетов эксперты не ожидают.

«Банк России не будет конкурировать с кредитными организациями за вкладчиков. То есть массового оттока с банковских счетов из-за цифрового рубля не произойдет. Люди продолжат зарабатывать проценты, размещая средства. А банки останутся нужными посредниками между ЦБ и населением», – считает Андриевская.

Не заменит цифровой рубль банки и в кредитовании – по словам Ирины Андриевской, использовать его для выдачи кредитов людям и бизнесу не будут.

Однако сама роль кредитных организаций может постепенно измениться. Варнавский считает, что банки еще больше сосредоточатся на непосредственной работе с клиентами.

Увидит ли государство каждый рубль?

Пожалуй, один из главных вопросов вокруг цифрового рубля связан с его прозрачностью. По словам Андриевской, каждый цифровой рубль имеет уникальный код и оставляет «след» при переводе или оплате:

«Так структуры, контролирующие финансы людей и бизнеса (ФНС, СФР, Росфинмониторинг, ЦБ), легче выявят, допустим, нецелевое использование детских пособий или вовремя обнаружат и заблокируют мошеннический перевод. Также цифровой рубль «окрашен» благодаря уникальному коду, что позволит государству эффективнее бороться с теневой экономикой и отмыванием денег».

Для государства возможности цифрового рубля этим не ограничиваются. Андрей Варнавский говорит: «Это очень перспективный инструмент: это и автоматизация бюджетного процесса, а также, возможно, автоматическое налогообложение. Самое главное – это контроль бюджетных расходов, реализуемый непосредственно в процессе расходования средств».

Но если речь идет уже о деньгах обычных граждан, оценки экспертов расходятся. Андриевская считает опасения по поводу усиления финансового контроля небеспочвенными.

«Цифровые деньги каждого россиянина окажутся абсолютно прозрачны для проверок «большого брата». Поэтому мы не считаем мифологами тех, кто скептически относится к цифрорублю и не испытывает энтузиазма от того, что государство при необходимости проверит «под лупой» каждую копейку на законность происхождения», – говорит она.

Варнавский оценивает перспективу тотального отслеживания несколько иначе: «Банк России не раскрывает технологии, на основе которых функционирует цифровой рубль. С этой точки зрения любое суждение, кроме мнения сотрудников Банка России, можно считать мифом. Единственное, что могу сказать, что технология, которая учитывала бы каждой рубль в отдельности существует, но она гораздо более ресурсоемкая, чем просто учет движения средств по счетам/кошелькам. Эффективность отслеживания каждого конкретного рубля очень сомнительна. Тотальный контроль можно организовать и без таких кардинальных мер».

Всех переведут на цифровой рубль?

Андрей Варнавский считает, что сейчас принуждения к переходу на цифровой рубль нет: даже если зарплату предложат получать в новой форме, человек сможет отказаться.

«Но если вы за это будете получать какие-то «плюшки», то я не вижу ни одного аргумента против перехода на цифровой рубль», – подмечает спикер.

Ирина Андриевская смотрит на перспективу осторожнее. В качестве примера она вспоминает переход на карты «Мир»: с 1 июля 2020 года государство закрепило выплату пенсий и ряда социальных пособий на карты национальной платежной системы. При этом возможность получать деньги другими способами сохранилась.

Поэтому эксперт не исключает, что в дальнейшем государство может стимулировать распространение цифрового рубля административными методами. При этом речь идет именно о возможном сценарии, а не о принятом решении.

Эксперты по-разному оценивают долгосрочное будущее обычных денег. Так, Андриевская считает, что в обозримом будущем цифровой рубль наличные не вытеснит.

«Вряд ли в среднесрочном горизонте исчезнут зарплаты в конвертах, перестанет сбоить интернет или полностью поменяют привычки те, кто хранят бумажные деньги на «черный» день. Добавим, безналичные деньги на вкладах и счетах, приносят доход банковским клиентам. Поэтому, на наш взгляд, маловероятно, что люди ринутся в цифровой рубль и добровольно откажутся от возможности заработать на депозите или наверняка заплатить наличными за молоко и хлеб в магазине у дома или за овощи и фрукты на рынке», – поделилась специалист.

Андрей Варнавский, напротив, уверен, что в долгосрочной перспективе наличные практически исчезнут:

«Лично мне сложно представить мир безналичных денег, но зайдите в какой-нибудь молодежное кафе и попробуйте расплатиться наличными: в глазах молодых бариста вы увидите испуг. Молодой поколение боится наличных денег. Я уверен, что в горизонте одного поколения наличные деньги будут только у нумизматов».