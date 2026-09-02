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​Более 80% россиян готовы пользоваться цифровым рублем

Почти половина россиян готова опробовать цифровой рубль уже сейчас

​Более 80% россиян готовы пользоваться цифровым рублем
Фото: magnific.com

Большинство россиян (82%) готовы пользоваться цифровым рублем. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала директор по контенту и аналитике сервиса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Согласно результатам опроса, 46% респондентов планируют пользоваться цифровым рублем после его запуска 1 сентября. Еще 36% готовы перейти на новый формат позже – когда он станет более распространенным и привычным.

Не планируют использовать цифровой рубль 18% опрошенных.

Подробнее о том, как будет работать цифровой рубль, что он даст обычным людям и бизнесу, читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 233, комментариев: 0
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