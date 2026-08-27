В Югре прокуратура взыскала с работодателя расходы на выдворение мигранта

Работодателя из поселка Игрим обязали возместить расходы на выдворение иностранца, которого он привлек к работе без необходимых документов. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Березовского района, сообщает прокуратура Югры.

Проверка показала, что на одном из предприятий Игрима работал иностранный гражданин, у которого не было патента, дающего право на законное трудоустройство в регионе.

За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли работодателя и иностранца. Последнему суд также назначил штраф и принудительное контролируемое выдворение из России.

По закону расходы на выдворение иностранца, не имеющего разрешения на работу, должна возместить принимающая сторона. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эти затраты с работодателя. Иск удовлетворили.