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​Сургут подготовил базу из 66 тысяч захоронений для возможного подключения к «Госуслугам»

Власти Сургута сообщили, что в городе пока нельзя выбрать место на кладбище через «Госуслуги»

​Сургут подготовил базу из 66 тысяч захоронений для возможного подключения к «Госуслугам»
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте пока нельзя заранее выбрать или оформить место для нового захоронения через «Госуслуги». При этом город уже подготовил электронную базу существующих захоронений и готов передать ее для работы федерального сервиса. Об этом сообщила заместитель главы Сургута Оксана Виер в ответе на запрос СИА-ПРЕСС.

В 2025 году в городе провели инвентаризацию захоронений на кладбищах «Чернореченское», «Новое кладбище «Чернореченское – 2», а также на закрытых кладбищах «Саймовское», «Черномысовское» и «Энергетиков». Тогда в электронную базу внесли около 66 тысяч захоронений. Как указала замглавы, новые сведения сотрудники МКУ «Ритуал» добавляют постоянно.

База хранится на сервере информационной системы. В администрации рассказали, что при наличии технической возможности ее можно будет интегрировать с другими информационными системами.

При этом данные о сургутских кладбищах пока не передавались в Национальную систему пространственных данных (НСПД). А в МКУ «Ритуал» не поступало соответствующих поручений. Само учреждение, по словам Оксаны Виер, готово предоставить имеющуюся базу для интеграции с федеральными системами.

Сейчас место для нового захоронения заранее выбрать нельзя. По действующему порядку для погребения необходимо получить разрешение специализированной службы. Основанием для него является свидетельство о смерти.

«Волеизъявление умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими (погибшими) гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего (погибшего) близкого родственника либо ранее умершего (погибшего) супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего (погибшего) перед обществом и государством», − указала замглавы города.

С 29 марта 2026 года бесплатно предоставляемый участок для захоронения тела в гробу составляет 7,5 квадратного метра.

Вместе с тем, в администрации Сургута сообщили, что после внедрения федеральной платформы «Управление захоронениями» появится возможность искать существующие захоронения через «Госуслуги». Возможности оформить новое место для захоронения через портал сейчас нет.

Сейчас Сургут участвует в пилотном проекте федеральной платформы. Город уже разработал необходимые административные регламенты, а завершить остальные мероприятия планируют до 1 июня 2027 года.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует запустить на «Госуслугах» сервис для поиска мест на кладбищах с использованием карты НСПД. Сервис также предусматривает возможность покупки мест для захоронений.


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