На TNF-2026 ожидают 700 компаний и 18 тысяч гостей из России и зарубежных стран

Промышленно-энергетический форум TNF-2026 пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября. Организаторы ожидают около 700 компаний-участников и более 18 тысяч гостей. Делегации подтвердили участие из Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая. Всего форум соберет представителей 50 регионов России и дружественных стран.

На минувшей неделе губернатор Александр Моор обсудил подготовку к форуму с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым в Москве. Встреча прошла в преддверии TNF, который, по словам главы региона, традиционно становится площадкой для выработки конкретных решений в нефтегазовой отрасли.

«Нефтегазовые компании используют площадку TNF для выработки конкретных решений, формирования спроса на отечественные технологии и выстраивания кооперации между заказчиками, производителями, разработчиками и органами власти. Поэтому на форуме по традиции сделаем упор на прикладные вопросы», – отметил Александр Моор.

Подготовка к форуму выходит на финишную прямую. На площадке у Тюменского технопарка уже возводится выставочный павильон площадью 30 на 80 метров. «В этом году павильон монтирует местная компания, и это радует, потому что мы поддерживаем тюменцев. Уже собран каркас, наведена кровля, приступили к монтажу стеновых панелей», – рассказал технический директор TNF Руслан Якубов.

В деловую программу форума войдут более 100 мероприятий. Среди ключевых тем – импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, развитие нефтесервиса, технологии для работы в Арктике и добычи трудноизвлекаемых запасов. Отдельное внимание будет уделено мастер-классам от школы управления «Сколково» по антикризисному управлению, инструментам искусственного интеллекта и управлению коммуникациями. Впервые на TNF будет работать креативный хаб и музей нефти. Выставка EXPO в этом году будет посвящена теме «Технологии и цифра».