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МЧС назвало предварительную причину пожара с шестью спасенными детьми в Нижневартовске

В Югре девушка хотела разжечь камин и устроила пожар, из которого вытащили шесть детей

МЧС назвало предварительную причину пожара с шестью спасенными детьми в Нижневартовске
Фото Magnific

Попытка 17-летней девушки разжечь биокамин могла стать причиной пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Северной в Нижневартовске. Об этом сообщает МЧС Югры. По предварительным данным, девушка использовала специальную жидкость для розжига домашнего биокамина. В результате загорелась занавеска, после чего огонь быстро распространился по комнате.

Во время пожара сотрудники МЧС спасли шестерых детей и одного взрослого. Возгорание ликвидировали накануне.

Спасатели напоминают, что при использовании жидкостей для розжига необходимо соблюдать инструкцию и держать легковоспламеняющиеся предметы вдали от источников огня. Открытый огонь и работающие устройства нельзя оставлять без присмотра.

При обнаружении возгорания необходимо покинуть опасную зону и позвонить по номерам 101 или 112.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 237, комментариев: 0
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