Строительство спорткомплекса в 44-м микрорайоне Сургута отложили как минимум до 2029 года

В 44-м микрорайоне Сургута пока не планируют строить спортивный комплекс с игровыми залами и бассейном: на 2027-2028 годы объект не обеспечен финансированием. Об этом представители администрации города сообщили в комментариях под публикацией главы Сургута Максима Слепова.

«К сожалению, на период 2027-2028 годы финансированием не обеспечено. Потребность в создании спортивного комплекса отражена в приложении к программе «Дополнительная потребность». При определении дополнительных источников финансирования будет рассмотрена возможность реализации указанного объекта», – сообщили в администрации.

При этом планы построить спортивный объект в 44-м микрорайоне обсуждаются уже несколько лет. Еще в ноябре 2022 года администрация предложила включить в перечень концессионных проектов на 2023 год шестой спортивный комплекс – на улице Шидловского. Тогда речь шла о крытой арене с искусственным льдом площадью около 3,5 тысячи квадратных метров и пропускной способностью 80 человек в час.

На тот момент власти заявляли, что средства на финансирование строительства предусмотрены.

Однако сложности с шестым объектом возникли еще раньше. Летом 2022 года в администрации сообщали, что изначально по концессии в Сургуте собирались построить шесть спорткомплексов. Пять проектов продолжили реализацию, а судьба шестого – на пересечении улиц Шидловского и Крылова – оказалась под вопросом из-за отсутствия дополнительных источников финансирования. Тогда власти отмечали, что окончательное решение будет зависеть в том числе от стоимости проекта.

В итоге пять других концессионных объектов продолжили строить. Первый из них – спорткомплекс «Старт» в микрорайоне А – открылся в сентябре 2025 года. В начале 2026 года заработали объекты в 30А микрорайоне, а в феврале открылся спорткомплекс с универсальным игровым залом в Хоззоне. Он стал четвертым из пяти запланированных объектов.