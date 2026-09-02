Сургут завершит дорожную ремонтную кампанию до 12 сентября

Основную часть дорожного ремонта в Сургуте завершили к началу учебного года, оставшиеся работы планируют закончить до 12 сентября. Об этом сообщил Максим Слепов. На месяц раньше срока дорожники привели в порядок четыре объекта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: Тюменский тракт, бульвар Свободы, участок проспекта Ленина от улицы Декабристов до Майской и улицу Электротехническую.

Сейчас работы продолжаются на улицах Энгельса и Профсоюзов, а также еще одном участке проспекта Ленина. На Энгельса уже полностью обновили проезжую часть, сделали новые тротуары, парковку и велодорожку со стороны здания Администрации Сургута.

Ремонт тротуаров возле ТЦ «Сибирь» подходит к завершению. Полностью закончить оставшиеся работы планируют до 12 сентября.

Ранее мы сообщили, как на Пролетарском проспекте дорожники устранили провал асфальта за одну ночь.